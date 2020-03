WTA sare in ajutorul tenismenelor dupa ce pandemia de coronavirus a intrerupt sezonul

Ziare.

Sezonul in tenisul profesionist s-a oprit la inceputul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, iar jucatoarele de nivel mai scazut au ramas fara posibilitatea de a-si castiga existenta."WTA lucreaza alaturi de organizatorii turneelor pentru a creste castigurile cand circuitul profesionist de tenis se va relua si ia in considerare extinderea actualului sezon de 44 de saptamani pentru a asigura ca au loc mai multe turnee", a precizat WTA."Speranta noastra sincera este sa revenim pe teren cat mai repede posibil, cand sanatatea si siguranta jucatoarelor, fanilor si staff-urilor vor putea fi garantate", a subliniat WTA.Circuitul masculin (ATP) si WTA au suspendat toate turneele pana la data de 7 iunie din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce mai multe tari si-au inchis granitele pentru a opri raspandirea virusului. Si Federatia Internationala de Tenis (ITF) a luat decizia de a suspenda World Tennis Tour pana la 8 iunie.Turneul Campioanelor (1-8 noiembrie) este evenimentul care incheie sezonul WTA, fiind urmat de o pauza de 8-10 saptamani.In ultimele saptamani, jucatoarele profesioniste care depind de castigurile de la turnee si-au exprimat preocuparea pentru situatia lor financiara avand in vedere faptul ca e neclar cand sezonul va putea fi reluat."Ne-am dori sa fie o cale ca toate jucatoarele, in special cele care au nevoie, sa fie compensate la nivelul asteptarilor lor, dar nevoile sunt atat de mari, iar WTA, din nefericire, nu se afla in pozitia financiara de a face asta", a precizat asociatia jucatoarelor profesioniste."Jucatoarele profesioniste de tenis sunt persoane independente si nu angajate ale WTA. Astfel, recompensarea jucatoarelor se face pe baza rezultatelor de pe teren, iar cand turneele nu se tin, atunci se opreste si principala lor sursa de venit. WTA recunoaste provocarile la care trebuie sa faca fata aceste sportive, similare cu cele ale milioanelor de oameni din lume, intr-o situatie fara precedent", se mai arata in comunicatul WTA.