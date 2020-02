Melescanu s-a sucit si a demisionat. Cine va conduce Senatul? Deocamdata exista 3 pretendenti

Cine va fi noul sef al Senatului?

Cu toate ca spusese ca nu va renunta la sefia Senatului pana cand CCR nu va motiva decizia , Melescanu a considerat ca este bine sa se retraga azi, odata cu inceperea unei noi sesiuni parlamentare."Am decis sa ma retrag, desi motivarea CCR nu a fost publicata. Am considerat ca la inceperea unei noi sesiuni parlamentare trebuie sa ne concentram asupra activitatilor Senatului.Nu am ce sa imi reprosez pentru ca am fost ales in aceasta functie pentru care am candidat conform Regulamentului Senatului. CCR a decis altfel si astept cu interes motivarea deciziei. Nu sunt un om care alearga dupa functii si voi contribui constructiv la activitatile noastre din functia de senator", a spus Melescanu.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis in urma cu doua saptamani ca Teodor Melescanu a fost ales nelegal ca presedinte al Senatului "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea si a constatat ca Hotararea Senatului nr.36/2019 pentru alegerea presedintelui Senatului este neconstitutionala. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Senatului", se arata in comunicatul Curtii Constitutionale.Imediat dupa anuntul CCR, Teodor Melescanu a anuntat ca nu va lua nicio decizie cu privire la pozitia de presedinte al Senatului pe care o detine, pana cand Curtea Constitutionala nu va redacta motivarea deciziei si ea va fi publicata in Monitorul Oficial."Avand in vedere ca este o premiera, asteptam considerentele CCR pentru a proceda in consecinta", a declarat Melescanu.Intrebat de jurnalisti daca ia in considerare sa demisioneze, tinand cont ca decizia CCR este irevocabila si obligatorie, Teodor Melescanu a raspuns: "Pana la publicarea in Monitorul Oficial, partea intai, eu imi asum in continuare prerogativele pe care le am".De altfel, si azi, inainte de inceperea sedintei, Melescanu a declarat ca nu a demisionat din functie , mentionand ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, dar a mentionat ca va transa aceasta problema in plenul Senatului, urmand sa se gaseasca cea mai buna solutie pentru a nu bloca activitatea Parlamentului.Premierul Ludovic Orban a anuntat, saptamana trecuta, ca PNL o va propune pe Alina Gorghiu pentru sefia Senatului "Cu siguranta, candidatul PNL pentru presedintia Senatului, care a fost si votat in Biroul Politic National, este Alina Gorghiu", a spus Orban.De cealalta parte, social democratii vor sa il propuna pentru aceasta functie pe Titus Corlatean Pe de alta parte, senatoruleste propunerea USR pentru presedintia camerei superioare a Parlamentului, a anuntat luni Radu Mihail, care a precizat ca "se va deschide o perioada de negocieri"."Am avut discutii in cadrul grupului parlamentar de la Senat si am decis ca vom sustine un candidat - este vorba de senatorul Vlad Alexandrescu - care va fi candidatul nostru la presedintia Senatului", a spus Radu Mihail la Parlament.Intrebat de ce USR nu are un candidat comun cu PNL, senatorul a replicat: "Deocamdata este vorba de a arata ca avem oameni capabili sa ocupe a doua pozitie in stat si asteptam sa vedem cum vor juca colegii de la PNL pe acest subiect".