Al doilea roman condamnat definitiv la moarte in Malaezia

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, la 27 iunie 2018, s-a judecat recursul in cazul celui de-al doilea cetatean roman condamnat la pedeapsa capitala in Malaysia, pentru trafic de droguri. Curtea Federala de Justitie a Malaysiei, care a judecat recursul, a confirmat pedeapsa capitala printr-o decizie definitiva, fiind epuizate astfel toate caile interne de atac in acest caz", a transmis ministerul intr-un comunicat de presa remis miercuriMAE a mai precizat ca avocatii romanului vor depune o cerere de gratiere la sultanul statului in care a fost comisa fapta."Conform procedurilor malaysiene, aceasta cerere va fi analizata de o Comisie de Gratiere, care se convoaca la solicitarea sultanului. MAE precizeaza ca sentinta nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu este solutionata cererea de gratiere, iar acest demers poate fi de durata", a explicat ministerul.De asemenea, potrivit sursei citate, statul roman va continua demersurile in ce ii priveste pe cei doi romani condamnati in Malaezia pentru trafic de droguri."Statul roman, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe si al Ambasadei Romaniei la Kuala Lumpur, va continua demersurile, avand in vedere situatia in care se aduce atingere dreptului la viata al unui cetatean roman, consacrat ca un drept inalienabil in ordinea constitutionala a statului roman.Acest lucru a impus tratarea subiectului cu o atentie deosebita, cazul a fost si ramane o prioritate pentru autoritatile romane", se mai arata in document."Ministerul Afacerilor Externe reitereaza ca, inca de la semnalarea cazurilor, MAE s-a implicat si a intreprins toate demersurile posibile in vederea acordarii de asistenta cetatenilor romani. Ambasada Romaniei la Kuala Lumpur a urmarit in mod prioritar evolutia procedurilor judiciare aferente, s-a consultat in permanenta cu avocatii apararii si a asistat la termenele de judecata.Totodata, reprezentantul cu atributii consulare al misiunii diplomatice a efectuat vizite in penitenciarul in care cetatenii romani executa pedepse privative de libertate, a intervenit si a obtinut facilitati pentru imbunatatirea regimului de detentie aplicat si a mentinut legatura cu familiile apartinatoare din tara", a mai transmis MAE.A.D.