Femeia arestata in Rusia pentru spionaj nu a cerut ajutorul Romaniei

"Pana acum nu avem nicio comunicare oficiala din partea autoritatilor ruse. Am incercat sa obtinem o clarificare de la ambasadorul rus. Pana acum nu am avut nicio solicitare din partea dansei sau a familiei pentru o asistenta consulara", a declarat, marti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Melescanu spusese si saptamana trecuta ca nu a primit nicio comunicare oficiala in cazul Karinei Turcan, femeia arestata in Rusia pentru spionaj in favoarea Romaniei, insa daca se va confirma oficial arestarea, MAE ii va oferi asistenta consulara femeii.De asemenea, MAE a precizat ca a solicitat oficial Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti detalii suplimentare si clarificari cu privire la informatiile vehiculate in mass-media rusa referitoare la cazul Karinei Turcan, care a fost retinuta la Moscova.Karina Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, a fost arestata in Rusia, fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei, aceasta riscand pana la 20 de ani in inchisoare daca va fi gasita vinovata, informeaza presa rusa.Potrivit agentiei de presa Tass, masura arestarii preventive a fost luata de Tribunalul din Lefortovo in urma cererii procurorilor. Turcan va sta in arest pana pe 13 august.Karina Valerievna Turcan, angajata a companiei Inter RAO, este acuzata de incalcarea articolului 276 din Codul Penal, care se refera la spionaj, in sensul de tradare nationala. In conformitate cu legislatia din Rusia, acuzatia de spionaj se aplica numai strainilor, pe cand in cazul cetatenilor rusi acuzatia devine "tradare nationala" sau "a statului". Turcan risca pana la 20 de ani in inchisoare.