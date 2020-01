Guvernul Orban il retrage pe fiul vitreg al lui Melescanu din postul de consul la Strasbourg

Ziare.

com

"Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 454/2018 privind rechemarea si numirea unui consul general, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, se abroga", prevede hotararea care urmeaza sa fie luata in urmatoarea sedinta de guvern.Articolul 3 din HG 454/2018, prevedere pe care acum Guvernul vrea sa o elimine, stipuleaza ca, "incepand cu data incheierii misiunii domnului Sabin Pop (i.e. 26 septembrie 2018), domnul Sorin-Adrian Pirvulescu a fost numit consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Strasbourg, Republica Franceza".Astfel, Sorin-Adrian Pirvulescu a fost numit in functia de consul general la Strasbourg in septembrie 2018. Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu pe numele lui Teodor Melescanu, pentru a analiza modul in care fiul vitreg al acestuia a fost numit in functia de consul la Strasbourg .