MAE, dupa ce Romania nu a obtinut un loc in Consiliul de Securitate al ONU: Ne-am angajat mai tarziu in aceasta competitie

Ziare.

com

"Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020 - 2021. In primul tur, Romania a obtinut un numar de 78 de voturi.In ultimul tur al alegerilor din cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Estonia a obtinut un numar mai mare de voturi, fiind aleasa ca reprezentant al Grupului Est-European.Romania s-a angajat mai tarziu in aceasta campanie, practic din 2017, din dorinta de a contribui la intarirea rolului unic al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), de garant al pacii si securitatii mondiale, de promotor al dezvoltarii durabile si sustinator al drepturilor omului", potrivit unui comunicat de presa al ministerului.MAE mai precizeaza ca, indiferent de rezultat, profilul international al Romaniei a fost consolidat."Indiferent de rezultatul final, actiunile diplomatice derulate pe parcursul acestei campanii au consolidat profilul international al Romaniei si au condus la dinamizarea si, in unele cazuri, relansarea relatiilor bilaterale cu state membre ONU din areale geografice indepartate si dificil accesibile, neacoperite de actuala retea diplomatica a tarii noastre. De asemenea, campania a generat o revigorare a dialogului Romaniei cu organizatii regionale si subregionale din intreaga lume si o mai buna cunoastere a realitatilor si provocarilor pe care acestea le infrunta.Romania va ramane profund angajata in sustinerea Organizatiei Natiunilor Unite, iar diplomatia romana va continua sa se implice in promovarea obiectivelor acesteia si sa lucreze pentru a consolida locul Romaniei intre natiunile implicate in efortul de a asigura progresul catre o lume mai sigura, mai libera si mai prospera", conform sursei citate.Reactia MAE vine dupa ce Estonia a obtinut o pozitie de membru nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, in detrimentul Romaniei. Estonia a obtinut locul de membru nepermanent dupa doua tururi de scrutin, desfasurate pe data de 7 iunie la sediul Natiunilor Unite de la New York, in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale.