MAE: Ministrul ungar de externe a solicitat ignorarea deciziilor instantelor judecatoresti si interventia statului roman in Justitie

"Intrevederea ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, a avut loc la solicitarea expresa a partii romane, in conditiile mentinerii de catre partea ungara a unei atitudini neconstructive si pentru a descuraja provocarile constante ale partii ungare.In timpul intrevederii, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a solicitat ignorarea deciziilor instantelor judecatoresti si interventia statului roman in Justitie", se precizeaza intr-un comunicat al MAE, transmis miercuri.Conform aceleiasi surse, Teodor Melescanu i-a reamintit omologului sau ungar ca "intr-un stat democratic, cu stat de drept functional si care respecta valorile europene si, implicit, principiul separatiei puterilor in stat, nu este acceptabila o interventie a Guvernului in Justitie". De asemenea, ministrul roman a solicitat ca oficialii ungari sa evite pe viitor orice provocari la adresa Romaniei.MAE informa marti ca cei doi oficiali s-au intalnit in marja reuniunii informale a ministrilor Afacerilor Externe din statele participante OSCE, care a avut loc la Strbske Pleso, in Slovacia."Cu ocazia acestei intrevederi, ministrul Teodor Melescanu i-a transmis omologului sau ungar un apel la moderatie si retinere in declaratiile publice ale oficialilor de la Budapesta, aratand ca, in ultima perioada, aceste declaratii au inflamat in mod artificial dialogul romano-ungar", se mentiona intr-un comunicat de presa.Ministrul Teodor Melescanu a evidentiat faptul ca "numai comunicarea bilaterala deschisa si pragmatica, in consonanta cu valorile europene si euroatlantice si cu Parteneriatul strategic dintre Romania si Ungaria, poate duce la rezolvarea, prin dialog, a situatiilor de orice natura".Potrivit agentiei ungare de presa MTI, Peter Szijjarto a discutat cu omologul sau roman despre Codul administrativ recent adoptat in Romania si despre situatia cimitirului de la Valea Uzului.In legatura cu Codul administrativ, Szijjarto i-a cerut lui Melescanu sa ia masuri pentru a garanta ca va fi introdusa in lege o prevedere privind drepturile minoritatilor, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Budapesta, dupa cum precizeaza MTI.Prevederea le-ar garanta minoritatilor ca isi vor putea folosi limba materna chiar si in situatia in care comunitatea lor reprezinta mai putin de 20% din populatia regiunii, a precizat Ministerul de Externe ungar.Szijjarto i-a cerut, de asemenea, lui Melescanu sa ajute la facilitarea consultarilor intre expertii din cele doua tari asupra chestiunii cimitirului de la Valea Uzului si sa sustina o vizita comuna la fata locului in cat mai scurt timp posibil.Conform MTI, Peter Szijjarto a subliniat in discutia cu Melescanu intentia Guvernului ungar ca relatiile bilaterale sa fie relansate pe baza respectului reciproc si sa se dezvolte intr-un efort pozitiv.