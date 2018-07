MAE: Sase cetateni romani si un cetatean sirian, membru de familie, au fost repatriati din Siria, prin Turcia

MAE a suportat costurile repatrierii

755 de persoane au fost repatriate

Potrivit unui comunicat al MAE, repatrierea s-a realizat cu sprijinul Ambasadelor Romaniei la Damasc si Ankara, al Consulatului General al Romaniei la Istanbul si al Consulatului Onorific al Romaniei la Iskenderun.MAE, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Ankara, a intreprins demersuri pe langa autoritatile turce pentru facilitarea intrarii grupului in Turcia din Siria, cazarea cetatenilor romani si a membrului de familie intr-un centru specializat de primiri, precum si pentru emiterea unui titlu de calatorie pentru membrul de familie, cetatean sirian, astfel incat acesta sa poata continua deplasarea catre Romania. Totodata, misiunea diplomatica romana a efectuat demersurile necesare pentru emiterea documentelor de calatorie pentru cetatenii romani.Echipele consulare mobile ale Ambasadei Romaniei la Ankara si Consulatului General al Romaniei la Istanbul au insotit cetatenii romani pe parcursul tranzitului pe teritoriul Republicii Turcia, iar o echipa consulara din cadrul Unitatii de Reactie Rapida a Celulei de Criza MAE i-a intampinat pe cetatenii romani la sosirea in Bucuresti.Conform comunicatului, MAE a suportat in intregime costurile aferente transportului pentru repatrierea celor sapte persoane.Ministerul Afacerilor Externe mai precizeaza ca masura de repatriere face parte din demersurile constante de asistenta si protectie consulara acordata de MAE cetatenilor romani si membrilor de familie care se afla in situatii deosebite, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare din statele cu risc major de securitate.Totodata, MAE reaminteste faptul ca,In prezent, Ambasada Romaniei la Damasc acorda asistenta si protectie consulara inclusiv cetatenilor din Australia, Canada, Franta, Republica Moldova si Portugalia aflati pe teritoriul Siriei.De asemenea, MAE reitereaza recomandarile ferme adresate cetatenilor romani aflati in zonele de conflict de a parasi zona si de a contacta misiunile Romaniei din teritoriu pentru a-si anunta prezenta in regiune, astfel incat sa poata beneficia de asistenta si protectie consulara.MAE recomanda si consultarea periodica a informatiilor furnizate atat prin intermediul aplicatiei "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), ce poate fi descarcata pe orice telefon mobil de tip smartphone, cat si al serviciului de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".