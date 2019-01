Melescanu a fost luat la rost de un reporter BBC despre amnistierea marilor corupti din Romania: Este absurd! (Video)

Romania nu se afla in procedura de infringement din cauza situatiei din inchisori

Initial, ministrul a incercat sa ii explice jurnalistei ca inchisorile din tara noastra sunt supraaglomerate, insa Emily Maitlis nu s-a lasat dusa cu vorba si l-a intrerupt pe Melescanu: "Este absurd! Vorbim despre practici politice corupte si daca Guvernul va da o amnistie pentru acei politicieni care sunt gasiti vinovati!".Iata cum a decurs dialogul dintre cei doi:: Liderul dvs (Liviu Dragnea - n.red.) a fost gasit vinovat de coruptie, tocmai din acest motiv nu ii este permis sa fie premier. Acum, tara dvs incearca sa dea o noua amnistie pentru a le permite politicienilor corupti sa fie liberi. Ce fel de semnal transmite o asemenea decizie?: Vreau sa va spun foarte sincer ca una dintre cele mai dificile probleme pe care le intampina Romania este situatia din penitenciare si inchisori (sic!) .si luam in calcul posibilitatea de a gasi solutii ce ofera conditii mai bune pentru detinuti.Din acest punct de vedere, ne gandim la posibilitatea de a folosi niste dispozitive electronice care sa le permita celor condamnati...Insa ministrul nu reuseste sa isi duca la bun sfarsitul raspunsul, intrucat jurnalista BBC il intrerupe.: Domnule, iertati-ma, haideti! Vorbim despre practici politice corupte si daca tara dvs, Guvernul, va da o amnistie pentru politicieni care sunt vinovati. Este absurd!: Poate dvs credeti ca este absurd, dar va pot asigura ca, din cand in cand, in toate tarile, daca lucrurile nu merg bine, din punct de vedere al Codului Penal, exista posibilitatea de a lua in considerare solutii alternative.Precizam, in context, ca, asa cum sustine Melescanu. Tara noastra a fost, insa, vizata de o decizie pilot a Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), care ne obliga sa imbunatatim conditiile de detentie din penitenciare.