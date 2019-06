Melescanu a vorbit la telefon cu omologul sau ungar despre situatia de la cimitirul din Valea Uzului

Ziare.

com

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi seara, ca ministrul Teodor Melescanu a avut o convorbire telefonica cu ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto."In timpul convorbirii, cei doi ministri au abordat situatia de la cimitirul militar international din Valea Uzului", potrivit MAE.Sursa citata a precizat ca seful diplomatiei romane i-a adresat omologului ungar solicitarea de a transmite un mesaj foarte clar comunitatii maghiare de a evita confruntarile si escaladarea tensiunilor."Ministrul Teodor Melescanu a evidentiat importanta identificarii unor solutii practice care sa fie acceptate de intreaga comunitate locala, romani si maghiari deopotriva si a subliniat dreptul neingradit al fiecarui stat de a-si comemora eroii ingropati in acest cimitir. In acelasi timp, ministrul Teodor Melescanu a dat asigurari ca sunt luate masurile necesare pentru a evita escaladarea nedorita a situatiei, fara a fi necesare interventii externe neconstructive in acest sens", a mai transmis MAE. Mai multi maghiari au format, joi, un lant uman pentru a nu permite romanilor sa intre in Cimitirul Eroilor din Valea Uzului , pentru a participa la sarbatoarea de Ziua Eroilor. Un grup de romani a fortat intrarea, la fata locului intervenind si jandarmii pentru ca situatia sa nu escaladeze."Jandarmeria se afla la Valea Uzului. Avem efective, iar scopul nostru este de a preintampina tulburarea ordinii si linistii publice. Romanii au rupt cordonul de ordine al jandarmilor si au intrat in cimitir, iar maghiarii care erau in fata s-au dat la o parte si s-au retras. In cimitir are loc o slujba religioasa si se depun coroane. Jandermeria nu a folosit forta", au precizat reprezentantii Jandarmeriei Bacau.Intr-un comunicat de presa transmis de CJ Harghita se arata ca primarul localitatii Sanmartin, Gergely Andras, a inchis temporar, pentru 30 de zile, cimitirul de la Valea Uzului, in urma unei hotarari a Consiliului Local "Cimitirul militar a devenit focarul provocarilor, iar pentru a pune capat scandalului acesta trebuie inchis", a spus Borboly Csaba, citat in comunicat.Recent, politistii din Bacau au inceput cercetari dupa ce mai multe cruci ale unor eroi romani din Primul si din Al Doilea Razboi Mondial au fost acoperite cu saci de plastic.Potrivit Politiei Judetene Bacau, politistii s-au autosesizat dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care mai multe cruci din Cimitirul International al Eroilor - Valea Uzului din orasul Darmanesti au fost acoperite cu saci din plastic si fac cercetari pentru a stabili situatia de fapt.Pe un site de limba maghiara au aparut imagini in care mai multe cruci ale eroilor romani din cimitir fusesera acoperite cu saci din plastic.Ulterior, politistii din Bacau au facut cinci perchezitii in judet si in Harghita, la persoane suspectate de lovire sau alte violente, distrugere si furt, fapte comise in zona Valea Uzului. Printre cei vizati se afla si viceprimarului din localitatea Sanmartin, Laszlo Antal.Situatia Cimitirului Eroilor din Valea Uzului a dus la suspendarea colabararii dintre UDMR si coalitia de guvernare. De altfel, joi seara, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut premierului Viorica Dancila sa demita ministrul de Interne si prefectul judetului Harghita , pentru situatia creata la Valea Uzului.