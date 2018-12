Melescanu anunta la Doha ca UE va organiza o conferinta pentru a ajuta la rezolvarea crizei din Golf

Ziare.

com

Romania va prelua la 1 ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, aminteste sursa citata.O grava criza diplomatica a izbucnit la 5 iunie 2017 in Golf dupa ce Arabia Saudita, Bahreinul, Emiratele Arabe Unite si Egiptul au rupt relatiile cu Qatarul, acuzand aceasta tara ca sustine grupuri islamiste radicale si ca e apropiata de Iran, lucru dezmintit de Doha. Criza continua de atunci, in ciuda unor eforturi de mediere ale SUA si Kuweitului.Cel de-al 18-lea Forum de la Doha, care are loc sambata in capitala Qatarului si la care sunt prezenti numerosi demnitari straini, va aborda diverse probleme cu care se confrunta comunitatea internationala, precum si chestiuni legate de economie, comert, mass-media, drepturile omului si securitate alimentara.