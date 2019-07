Melescanu arata cu degetul spre ministerele Justitiei si Internelor, pentru votul negativ dat de Romania in cazul lui Kovesi

Controversele din "Dragnea vs. Romania"

"Nu stiu cum a votat in COREPER", a ridicat din umeri Teodor Melescanu, intrebat fiind, joi, la conferinta de presa organizata cu ocazia preluarii de catre Finlanda a presedintiei rotative a UE.Intrebarea a fost pusa in contextul in care reprezentanta Romaniei la Bruxelles, ambasadoarea Luminita Odobescu, a votat in consiliul COREPER pentru candidatul francez Jean-Francois Bohnert, in dauna Laurei Codruta Kovesi.Teodor Melescanu spune ca el nu a dat nimanui niciun mandat pentru votul Romaniei, iar daca presa vrea un raspuns aceasta trebuie cautat la ministerele Justitiei si cel al Afacerilor Interne, care erau conduse, atunci, de Tudorel Toader si Carmen Dan."Nu intra in competenta mea,. Este vorba de COREPER, cand discutati, este vorba de Consiliul pentru JAI, Justitie si Afaceri Interne, deci daca doriti un raspuns, la Ministerul Justitiei... sau Interne", a declarat Melescanu.Ministrul a facut mai multe precizari privind statutul Luminitei Odobescu: ".""Ministerul de Externe este compus din doua parti, ca sa va lamuresc, una este centrala MAE si cea de -a doua sunt ambasade, consulate generale, adica oficiile diplomatice ale Romaniei, care sunt in numar de 171.", a explicat ministrul de Externe.In replica,spune ca "Teodor Melescanu ori minte, ori habar nu are ce se intampla in ministerul pe care-l conduce"."Ministerul Afacerilor Externe este cel care transmite, prin ministrul delegat al Afacerilor Europene, pozitiile Romaniei catre Reprezentanta Permanenta la UE.Concret, prin intermediul MAE a fost transmis sefei Reprezentantei Permanente a Romaniei la UE cum sa voteze in Consiliu pe dosarul privind functia de procuror-sef european.Asa ca Teodor Melescanu ori nu stie ce face ministrul delegat si ceilalti angajati aflati in subordinea sa, ori minte", afirma Siegfried Muresan.Teodor Melescanu a ridicat din umeri si cand a fost vorba de un alt caz mediatizat."Agentul CEDO este cel care reprezinta Romania in toate cauzele in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.Este vorba despre puncte de vedere juridice, care nu intra in competenta mea. Din acest punct de vedere, agentul CEDO poate sa faca si sa exprime pozitia de agent in orice situatie," explica Melescanu.Potrivit acestuia, decizia in acest caz "oricum nu apartine agentului CEDO, ci Curtii Europene a Drepturilor Omului".