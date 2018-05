Melescanu: Daca Iohannis nu accepta mutarea ambasadei la Ierusalim ne ducem la CCR

Ziare.

com

"In opinia mea, cel putin, doresc sa facem aceasta evaluare si analiza cat mai rapid cu putinta si sa prezentam mai multe alternative, care sa fie mutarea sau alte alternative care ar putea sa apara la aceasta ora. Sigur, decidentii politici vor hotari.In cazul in care vor fi decizii diferite, putem ajunge din nou la probleme legate de un conflict interinstitutional, ne ducem la Curtea Constitutionala si asa mai departe. Mergem pe toate mecanismele", a declarat ministrul de Externe, Teodor Melescanu, citat de Mediafax.Acesta a fost intrebat, in cadrul audierilor din Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ce se poate intampla daca presedintele Klaus Iohannis nu va accepta analiza Guvernului privind efectele mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim. Ministrul Afacerilor Externe a incercat sa explice, miercuri, in Senat, cum anume s-a ajuns la conflictul privind relocarea ambasadei Romaniei in Israel , pana in punctul in care presedintele a cerut imperativ demisia premierului. Nu a fost un Memorandum, ci doar o propunere de analiza, a spus Melescanu, care a precizat ca el, si nu presedintele, este seful diplomatiei.Melescanu si-a asumat in mod direct acest "document", care nu are semnatura lui."Nu este un document secret, scrie pe el ca nu include informatii cu caracter public.Tot ce iese din MAE este asumat de mine, chiar daca nu l-am semnat, pentru ca eram in Libia, e asumat de mine si e o initiativa a MAE.Nu misca nicio frunza in MAE, fara ca eu sa stiu de acest lucru. Initiativa noastra a fost sa cerem un mandat pentru o evaluare", a afirmat Teodor Melescanu, in fata Comisiei de Politica externa din Senat.