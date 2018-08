Melescanu, despre romanul rapit in Burkina Faso: Se cer bani. Legal nu putem sa dam

Ziare.

"In ceea ce priveste situatia din Burkina Faso, noi mentinem in continuare activa Celula de Criza care se ocupa de aceasta tema si suntem intr-un contact foarte strans cu autoritatile algeriene, maliene.Am avut si o vizita cu ministrul de Externe din Burkina Faso. In continuare mergem pe ideea de a gasi o solutie de aducerea lui in tara. Din pacate, situatia e putin cam complicata. E vorba de rapitori care cer si o anume contributie financiara, lucru pe care noi nu putem, legal, sa il facem", a explicat Melescanu.Acesta a adaugat ca a avut discutii si cu angajatorul romanului rapit, pentru a cauta o solutie de eliberare."Am avut recent o discutie cu niste distinsi diplomati romani la Londra, cu domnul Frank Timis, al carui angajat era domnul Ghergut si speram ca si pe aceasta cale, prin intermediul unor societati care l-au angajat, prin intermediul unor firme de asigurari, sa gasim o solutie pentru eliberarea lui Ghergut. Suntem in continuare in contact foarte strans cu familia domnului Ghergut", a completat Melescanu.Referitor la romanul rapit anul acesta in Libia, ministrul de Externe a spus ca pastreaza legatura cu autoritatile libiene si ca nu este vorba despre o actiune terorista."In legatura inginerul roman din Libia, care a fost si el luat ostatic, vreau sa va spun ca s-au facut toate demersurile necesare si prin intermediul Guvernului libian, atat cat are posibilitatea de a controla situatia. Suntem in continuare in contact cu compania la care era angajat inginerul respectiv.Din elementele pe care le avem, nu e vorba de o actiune terorista, propriu zisa, ea se manifesta ca atare. E legat de unele diferente privind salariile care s-au platit sau nu s-au platit la exploatarile respective. Si pentru aceasta tema celula de criza lucreaza in continuare, in momentul in care o sa avem elemente noi, o sa vi le comunicam", a precizat Teodor Melescanu.Romanul Iulian Ghergut, rapit in aprilie 2015 in Burkina Faso , a aparut in mai multe inregistrari video atribuite grupului islamist Al-Mourabitoune, afiliat organizatiei teroriste Al-Qaida in Magrebul Islamic.Pe 14 iulie, un inginer roman a fost rapit de persoane inarmate , in apropierea unei zone de sonde petroliere din vestul Libiei. Inginerii au fost preluati de indivizi inarmati si transportati intr-un loc necunoscut. Ulterior, doi ingineri au fost eliberati, dar ceilalti doi raman in captivitate.