Melescanu ii va trimite lui Iohannis, in aceasta saptamana, analiza pe mutarea ambasadei din Israel

Ziare.

com

"Este practic incheiata pe toate materialele pe care le-am avut. Mai sunt cateva institutii care nu au trimis puncte de vedere. Va trebui sa o prezentam Guvernului, presedintelui si Parlamentului saptamana aceasta.Decizia va fi luata de decidentii politici pe baza analizei. Vom finaliza saptamana aceasta analiza si o vom trimite in aceasta saptamana", a declarat Melescanu.Intrebat ce concluzii prezinta analiza realizata de MAE, Melescanu a spus ca "nu exista concluzii, exista avantaje si dezavantaje, care vor trebui sa fie cantarite cand se va lua decizia". Seful MAE a adaugat, referitor la posibile riscuri de securitate, ca acestea "exista" si ca este "unul din elemente care trebuie avut in vedere".In urma cu doua luni, Guvernul a anuntat intentia de a muta sediul ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, MAE elaborand un memorandum secret in acest sens. Ulterior, printre motivele pentru care seful statului i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila este si acest plan al Executivului in legatura cu ambasada Romaniei in Israel.Pe 19 iunie, presedintele Klaus Iohanis a declarat ca o decizie a Guvernului de a muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim ar anula orice sansa a Romaniei de a fi votata ca membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.