Melescanu pleaca linistit: a servit interesele oamenilor, nu ale politicienilor

"Ca ministru si lider politic, mi-am asumat intotdeauna si reusitele, si esecurile, chiar daca acestea din urma s-au datorat unor situatii insurmontabile.Calitatea de ministru mi-a oferit sansa de a servi interesele romanilor si ale Romaniei si nu pe cele ale oamenilor politici. Acest crez reprezinta un castig durabil, care nu poate fi sters de anumite neplaceri si obstacole create de-a lungul timpului", spune Melescanu in mesaj.Melescanu, succedat da Ramona Manescu in functie , face o ampla descriere diplomatiei romanesti."Diplomatia este mai mult o arta decat o meserie si este un domeniu in care eforturile pe care le depunem in fiecare zi sunt mai degraba putin mediatizate, la fel cum sunt si aprecierea si respectul de care ne bucuram, in calitate de diplomati romani, in contactele pe care le avem cu partenerii internationali. Finalul mandatului meu survine intr-un moment in care diplomatia romana se bucura de un nivel foarte ridicat de incredere, recunoastere si respect la nivel international, lucru pe care l-am simtit in toate intalnirile pe care le-am avut cu partenerii internationali ai Romaniei. Este mostenirea pe care mi-am dorit intotdeauna sa o las in urma activitatii mele diplomatice si cea mai inalta forma de evaluare a unui diplomat", precizeaza Melescanu.El sustine ca pe parcursul acestui mandat de ministru au fost multe reusite, chiar daca "contextul intern si international nu a fost unul intotdeauna prielnic unei activitati diplomatice consecvente"."Aceste reusite sunt cu atat mai satisfacatoare pentru mine cu cat reprezinta incununarea eforturilor pe care le-am depus pentru promovarea oamenilor valorosi si tineri, capabili sa asigure viitorul diplomatiei romane. (...) Chiar daca mandatul meu s-a incheiat, le raman profund recunoscator pentru colaborarea avuta si le doresc sa ramana increzatori in capacitatile lor", mentioneaza Melescanu, in mesajul transmis la finalul mandatului de ministru.Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare de la MAE a lui Teodor Melescanu. In locul acestuia a fost numit Nicolae Moga.