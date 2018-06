Melescanu spune ca evaluarea in privinta mutarii Ambasadei din Israel va fi gata in doua saptamani

Ziare.

Seful diplomatiei romane a subliniat ca, in opinia sa, este nevoie de un consens politic pe aceasta tema."Lucram la evaluarea pe probleme economice. Aceasta evaluare va fi gata probabil in vreo doua saptamani", a spus Melescanu, intrebat la Parlament in legatura cu stadiul discutiilor privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel.Intrebat daca in acest moment mutarea ambasadei are mai multe avantaje sau dezavantaje, Melescanu a raspuns: "Sunt avantaje si dezavantaje. Totul este sa le cantarim si acest lucru se va face la nivel politic"."Toate vor fi puse in analiza pe care o facem. Este vorba de doua saptamani, va fi gata evaluarea pe care o facem noi si o vom prezenta decidentilor politici", a adaugat ministrul de Externe.Melescanu a precizat ca nu a mai avut vreo discutie cu premierul Viorica Dancila si nici cu Administratia Prezidentiala pe aceasta tema."Intentionam sa facem analiza si sa propunem niste alternative. (...) Voi prezenta in scris pentru toti decidentii politici care contribuie la adoptarea politicii externe: presedintele, presedintii celor doua Camere si prim-ministrul", a mai spus Melescanu."Evaluarea este, din punctul nostru de vedere, un material care sa prezinte decidentilor politici situatia care este, dar decizia va fi o decizie politica. (...) In mod normal va trebui sa fie o decizie adoptata de toti decidentii politici", a sustinut Melescanu, precizand ca este nevoie de un consens.Intrebat daca presedintele are ultimul cuvant, Melescanu a raspuns: "Da, are ultimul cuvant"."Din punctul meu de vedere nu am in perspectiva ideea de a avea opinii diferite (intre presedinte si Guvern - n.red.) . Pe probleme de politica externa este nevoie foarte mare de a avea consens politic, indiferent de culorile reprezentate in Parlament, de presedinte, de premier. Deci obiectivul nostru este sa dam solutii care sa fie acceptate de toti decidentii politici", a completat Melescanu.Ministrul Afacerilor externe a aratat ca memorandumul poate fi desecretizat daca exista un consens la nivelul Guvernului in acest sens. "Poate fi desecretizat memorandumul, dar oricum s-a facut cunoscut de toata lumea, l-ati vazut in mass-media", a spus el.In context, intrebat daca Liviu Dragnea i-a cerut sa desecretizeze memorandumul, Melescanu a raspuns: "Nu, mie nu mi-a cerut nimeni nimic".