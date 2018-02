Melescanu spune ca n-a semnat niciun acord cu Ungaria, dar nu vede de ce sa nu discute cu Grupul de la Visegrad

Varianta lui Melescanu

Precizarea oficialului roman vine dupa ce agentia ungara de presa MTI l-a citat pe Szijjarto spunand ca partea romana a convenit sa construiasca statii de compresare care vor permite livrarea a 1,75 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an in 2020, urmand ca aceasta capacitate sa fie majorata pana la 4,4 miliarde metri cubi in 2022."Aceasta este prima oportunitate din ultimele decenii pe care o are Ungaria de a cumpara mari cantitati de gaze naturale dintr-o alta sursa decat Rusia", a spus Peter Szijjarto, care a adaugat ca este "un progres istoric pentru asigurarea securitatii energetice a Ungariei".Melescanu spune ca a avut cu omologul sau discutii pe "ideea deschiderii a doua noi puncte de frontiera in relatia cu Ungaria" si pe probleme legate de interconectarea energetica.In context, el a vorbit despre proiectul UE, finantat partial de Uniunea Europeana, conducta Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria - BRUA, "un proiect care este practic realizat in mare masura, mai raman niste chestiuni tehnice"."In cazul in care explorarile pe care le face compania Exxon in Marea Neagra va fi si posibilitatea, in functie de resursele care se exploateaza acolo, este unul din punctele de furnizare de gaz natural in zona noastra", a spus Melescanu, pentru DC News.Referitor la relatiile cu tara vecina, ministrul roman a spus ca evenimentele legate de Centenarul Marii Uniri nu vor avea teme negative."Nimic din ceea ce ce se va desfasura sub semnul Centenarului nu va avea conotatii anti-ceva", a evidentiat Melescanu. Totodata, el s-a referit si la faptul ca anul acesta sunt alegeri in Ungaria."Am cazut de acord ca in aceasta perioada de campanie electorala dialogul dintre noi si colaborarea trebuie sa se concentreze cu precadere pe ceea ce este baza solida - pe relatiile economice si pe dezvoltarea acestor relatii", a punctat el, referitor la dialogul cu Szijjarto.Ministrul a fost intrebat si despre apropierea Romaniei de grupul de la Visegrad. Seful diplomatiei romane a nuantat ca aceasta apropiere are legatura cu interesele tarilor din regiune. "Cred ca este un lucru foarte bun pe care il face grupul de la Visegrad. Cand discuti despre parteneriatul estic (...) este bine sa fii invitat sa participi si sa contribui (...). Atunci cand se discuta de programe de interconectare pe probleme de energie, de gaze, evident ca Romania este interesata", a spus Melescanu.El a descris grupul ca fiind unul care "incearca sa promoveze si alte idei"."Nu vad de unde se propaga ideea ca Romania este o tara care isi doreste integrarea in grupul de la Visegrad. Grupul de la Visegrad este o structura a tarilor din Europa Centrala in principal, care incearca sa promoveze si alte idei si nu vad de ce nu am putea sa participam", a punctat acesta.In context, Melescanu s-a referit la "zvonuri" privind semnarea unor acorduri."Daca ne luam dupa zvonuri si dupa altele (...) am vazut si asta, ca am semnat acorduri cu Szijjarto. Nu s-a semnat niciun acord. N-avem cum sa semnam. Acordurile trebuie sa fie aprobate la nivelul guvernului", a conchis ministrul roman de Externe.