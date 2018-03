Melescanu sustine ca in Romania se simte o prezenta foarte solida a spionajului rusesc

Ziare.

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat, intr-o conferinta de presa la ALDE Arad, despre o eventuala intensificare a spionajului rusesc in tara noastra, el declarand ca nu are cifre. "Nu stiu in cifre, dar se simte totusi o prezenta foarte solida in Romania", a spus ministrul.Totodata, Melescanu a comentat pozitia Ambasadei Rusiei la Bucuresti, care a calificat anuntul MAE privind expulzarea unui diplomat rus drept "manifestarea nebuniei politice colective", Melescanu declarand ca "o nebunie politica a fost atactul de la Salisbury"."A incerca sa spui ca atunci cand se reactioneaza la o nebunie este tot o nebunie, mi se pare gresit (...) Ceea ce s-a intamplat este un fapt fara precedent in epoca noastra, numai in timpul Razboiului Rece se ajungea la asasinarea unor agenti care trecusera de alta parte. Din punctul de vedere strict juridic, o actiune de folosire a unor substante neurotoxice pentru a anihila un agent pe teritoriul altei tari este o incalcare a Conventiei internationale privind interzicerea folosirii armelor chimice", a spus ministrul.Melescanu a raspuns si unei intrebari privind rostul solidaritatii Romaniei fata de Marea Britanie: "Asa cum noi ne dorim solidaritate din partea tarilor partenere in cadrul NATO si UE, asa si acestea se asteapta la solidaritate din partea noastra. Nu uitati ca in ceea ce priveste prezenta unor trupe NATO pe teritoriul Romaniei, Marea Britanie a fost dupa SUA cel de-al doilea mare contributor. Noi am avut o decizie foarte echilibrata de a da un semnal de solidaritate si nu am exagerat prin numarul celor pe care i-am expulzat, este vorba de un singur diplomat, un consilier diplomatic".