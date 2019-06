Ministerul de Externe isi anunta, in sfarsit, pozitia in criza de peste Prut. Melescanu spunea ieri altceva

formarea unei noi coalitii guvernamentale si a unui nou guvern de catre Parlamentul Republicii Moldova, democratic ales

vointa cetatenilor, exprimata prin vot si reflectata in configuratia politica a Parlamentului, este singura care asigura un proces politic legitim

Pozitia MAE il contrazice pe Melescanu

Ziare.

com

"Avand in vedere evolutiile recente de pe scena politica a Republicii Moldova, inclusivla scrutinul din 24 februarie 2019,Romania, ca partener strategic al Republicii Moldova, considera ca, intr-un stat democratic,, bazat pe dialog", precizeaza ministerul intr-un comunicat de presa remis marti, la cateva zile de la izbucnirea crizei de peste Prut.Pozitia de azi a MAE este similara cu cea a UE si a statelor occidentale, care au recunoscut dreptul coalitiei PSRM - ACUM de a forma un guvern, in ciuda deciziilor Curtii Constitutionale a Moldovei.MAE subliniaza ca "Romania isi exprima deplina disponibilitate de continuare a Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeana a Republicii Moldova, care este baza esentiala a relatiei bilaterale, in conditiile in care Republica Moldova va aplica strict acest Parteneriat Strategic si va continua ferm si consecvent parcursul sau european, inclusiv implementarea Acordului de Asociere si a Acordului de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator cu Uniunea Europeana si a reformelor necesare pentru apropierea de UE".Ce mai transmite ministerul:- Romania considera foarte important angajamentul clar al Republicii Moldova pentru continuarea implementarii proiectelor de cooperare derulate cu Romania, inclusiv si mai ales a proiectelor strategice de interconectare Romania-Republica Moldova.- Romania apreciaza de relevanta majora continuarea pozitiei Republicii Moldova in privinta reglementarii dosarului transnistrean, cu respectarea integritatii teritoriale a Republicii Moldova in granitele sale international recunoscute si cu neafectarea vectorului sau pro-european.- Romania subliniaza importanta consolidarii comunitatii de limba, cultura si istorie care sta la baza relatiei speciale cu Republica Moldova.- Romania reitereaza apelul la calm si retinere si evidentiaza necesitatea respectarii principiilor statului de drept si a asigurarii unei tranzitii pasnice si inclusive, pentru iesirea din criza.Precizam ca aceasta pozitie a MAE o contrazice pe cea a ministrului de Externe, Teodor Melescanu, ceea ce este o premiera cel putin in istoria recenta. Ministrul a precizat, luni, ca Romania nu recunoaste noul guvern de la Chisinau, pentru ca nu exista aceasta institutie de drept international.Intrebat de jurnalisti direct daca MAE recunoaste Guvernul Maia Sandu, asa cum au facut-o deja Uniunea Europeana, dar si Rusia, Melescanu a dat un NU diplomatic."Nu exista institutia recunoasterii guvernului, exista recunoasterea unui stat. Noi suntem preocupati ca exista o situatie exploziva si vrem sa subliniem ca trebuie gasite modalitati de a fi depasita aceasta situatie. Atunci cand lucrurile se incurca, solutia e sa ne intoarcem la electorat. Alegerile anticipate din 6 septembrie nu ar fi o mare problema", a spus Melescanu, intr-o conferinta de presa.Iata aici detalii - MAE nu recunoaste oficial Guvernul Maia Sandu. Melescanu e de acord cu anticipatele dorite de Plahotniuc La Chisinau, un nou guvern fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate pe 6 septembrie.Cele doua Executive au avut, luni, sedinte in paralel