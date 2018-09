Ministrul de Externe, reclamat la Parchetul General dupa ce si-a numit fiul vitreg consul general la Strasbourg

Ziare.

com

Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri penale depuse impotriva lui Melescanu de catre Bazil Popovici, fost ambasador al Romaniei in Maroc si Portugalia, care a reclamat ca nu a fost numit in postul de consul la Strasbourg desi a castigat un concurs in decembrie 2016, scrie G4Media "Selectarea subsemnatului pentru postul de la Strasbourg s-a facut pe baza unor criterii foarte clare: experienta, proiect de misiune, cunoasterea mediului cultural, lingvistic, economic si politic al tarii de resedinta (...) Nominalizarea subsemnatului pentru Strasbourg nu s-a facut printr-un act de vointa guvernamentala (sau ministeriala) si nici pe criterii politice, deoarece nu am nicio afiliere politica, ci prin concurs deschis si pe baza unor criterii clare stabilite si anuntate public (...)Membrii comisiei de concurs au fost, atat la Guvern, cat si la MAE, inalti specialisti in domeniul relatiilor internationale, membrii comisiei de examen de la MAE fiind, in marea lor majoritate, inca in functii: director general de resurse umane, director general al afacerilor consulare, etc", a aratat profesorul Bazil Popovici in plangerea depusa la Parchetul General.El spune ca, in consecinta, Melescanu a comis un abuz in serviciu pentru a-si promova un membru al familiei."Fapt fara precedent in istoria postrevolutionara a Romaniei, domnul ministru Melescanu isi numeste fiul vitreg, prin urmare ruda de gradul I, consul general printr-o Hotarare de Guvern (HG nr. 454 din 28 iunie 2018) contrasemnata fara jena in nume propriu,cu propria semnatura, in dispretul legii 161 din 19 aprilie 2003, care la articolul 72 alineatul I specifica: 'Persoana care ocupa functia de membru al Guvernului (...) este obligata sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau pentru rudele sale de gradul I'", a aratat Popovici in plangerea penala.In urma acestei plangeri, Parchetul General a inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu si conflict de interese siSorin-Adrian Pirvulescu, fiul sotiei ministrului de Externe, Teodor Melescanu, a fost numit consul general al Romaniei la Strasbourg prin hotarare de guvern publicata in Monitorul Oficial pe 28 iunie. Hotararea a fost semnata de premierul Viorica Dancila si contrasemnata de ministrul de Externe Teodor Melescanu.