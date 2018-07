Roman rapit in Libia: Melescanu vrea in primul rand sa afle daca a fost rapit

Filmul evenimentelor de sambata

"Pot sa va confirm ca Ambasada Romaniei in Libia are in atentie cazul cetateanului roman. Din dispozitia pe care am dat-o, a fost activata Celula de Criza care, in regim de urgenta, a demarat in primul rand efectuarea de verificari pentru stabilirea situatiei de fapt. Avand in vedere specificul operatiunilor si situatia din Libia, procedurile de verificare pot avea o anumita durata.In orice caz, folosesc acest prilej pentru a reitera din partea MAE recomandarea ca tratarea in spatiul public a acestor elemente privind cazul respectiv sa se faca cu toata precautia, data fiind situatia de securitate de pe teritoriul Libiei", a spus Melescanu, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, referitor la cazul cetateanului roman care, potrivit presei internationale, a fost rapit in Libia.El a amintit ca pentru Libia a fost instituit, inca din 2015, nivelul maxim de alerta: "Pericol major - Parasiti imediat zona sau tara!".. A doua prioritate - care dintre gruparile destul de numeroase in Libia il au in garda lor si, din acest punct de vedere, relatiile cu partenerii nostri, cu autoritatile de la Tripoli, cu toate autoritatile din tarile vecine, sunt extrem de importante. De indata ce vom avea stiri va vom informa, va vom tine la curent", a precizat Melescanu.El a subliniat ca a efectuat, in urma cu o luna, o vizita in Libia, unde s-a intalnit cu ministrul de Externe si cu principalii responsabili din Tripoli, iar MAE are deschisa "o linie de dialog foarte importanta".Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, sambata, ca a fost activata Celula de Criza in cazul cetateanului roman care, potrivit presei internationale, a fost rapit in Libia.O grupare inarmata a rapit sambata patru ingineri - trei libieni si un roman - din perimetrul Sharara, care face parte din campul petrolifer Murzuk, relateaza agentia de presa Xinhua, care citeaza o sursa militara."Patru ingineri, printre care un roman, au fost rapiti de pe campul petrolifer Sharara in timpul unor lucrari de rutina, in cursul diminetii", a declarat sursa militara din Ubari, oras situat la circa 1.100 kilometri sud de capitala Tripoli.Sursa citata, care a preferat sa nu fie identificata din motive de securitate, a declarat ca rapirile s-au produs in momentul in care inginerii paraseau zona de cazare din cadrul perimetrului si se indreptau spre un alt perimetru mai mic. Masina lor a fost gasita abandonata la locul rapirii, a adaugat sursa citata.Agentia Anadolu relateaza ca nu se cunoaste unde au fost duse persoanele rapite si ca nicio grupare nu a revendicat deocamdata actiunea. Agentia de presa turca mai transmite ca fortele de securitate au lansat o operatiune de cautare a rapitorilor si ca vineri doi ingineri libieni au fost rapiti din acelasi perimetru, dar au fost eliberati in cursul aceleiasi zile.Anterior, agentia de presa EFE a relatat ca cel putin doua persoane, una dintre ele fiind un inginer roman, au fost rapite sambata de o militie libiana intr-un atac asupra perimetrului Sharara. Atacul a avut loc la prima ora a diminetii la unul dintre posturile de control pe unde se face accesul la campul petrolifer, unul dintre cele mai importante din sudul Libiei, au explicat pentru EFE sursele citate.