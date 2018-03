Romania e bine: Coruptia e mica, protestele conteaza doar pe Facebook, numai stirile false spun altceva. Ce alte vesti ne mai da Teodor Melescanu

Ziare.

"Nimeni nu stie ce se intampla cu adevarat in Romania, dar are o perceptie despre ceea ce se intampla in Romania. In mare masura este, sa spunem, corecta, insa in acelasi timp exista si foarte multe stiri false care fac deliciul presei, dar care nu reflecta realitatea. In mod sigur, duc la o imagine negativa a Romaniei.Tocmai de aceea, diplomatia publica, comunicarea strategica sunt pentru noi prioritati in Ministerul de Externe", a sustinut, joi, Teodor Melescanu, citat de Mediafax. In ceea ce priveste o lege a defaimarii, ministrul de Externe a spus ca lucrurile pot fi abordate in diverse maniere."Vreau sa va spun ca unul dintre cele mai importante si mai eficiente mijloace este o organizatie din SUA, care se numeste, care are o politica foarte serioasa de a lupta impotriva defaimarii, e vorba de comunitatea evreiasca. Se poate face si pe cale juridica, se poate face si prin crearea unor structuri care cu adevarat sa se ocupe de asemenea probleme", a sustinut Melescanu.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, recent, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, "gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara", astfel incat "statul roman sa corecteze aceste lucruri".Prezent in deschiderea Targului de Carte de la Leipzig, unde Romania a fost invitatul de onoare, ministrul roman de Externe a avut acelasi discurs triumfalist asupra Romaniei, pe care o crede chiar una dintre cele mai putin corupte tari din lume."Sunt doar niste Flashmoburi ale unei mici minoritati. In afara Facebook, nu joaca niciun rol", a spus Melescanu despre protestele de la Bucuresti, citat de presa germana , care a si remarcat diferenta de discurs dintre scriitorii purtand insigne #Rezist si Teodor Melescanu.De fapt, Romania este"una dintre cele mai putin corupte tari", a precizat seful diplomatiei romane.Targul de Carte de la Leipzig a gazduit, dupa 20 de ani, literatura romana pe locul de onoare. Daca acum doua decenii presedintele de atunci, Emil Constantinescu, si ministrii de Externe (Andrei Plesu) si al Culturii (Ion Caramitru) au fost prezenti la deschidere, editia din acest an nu a beneficiat de atentia ministrului Culturii.Chiar si asa, scriitorii romani au facut o figura buna, fiind prezentati amplu in presa germana.