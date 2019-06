Scandalul de la Valea Uzului: MAE respinge ferm acuzatiile si limbajul inacceptabil utilizat de Budapesta

Ziare.

"Ministerul Afacerilor Externe respinge ferm acuzatiile si limbajul inacceptabil utilizat de oficialul de la Budapesta (n.r. - secretarul de stat din MAE ungar), solicitand partii ungare, asa cum a facut-o si anterior, sa se abtina de la provocari si de la escaladarea tensiunilor, alimentate inclusiv prin prezenta la cimitirul international din Valea Uzului a unui inalt oficial ungar - prezent in Romania, din cate cunoastem, fara o invitatie oficiala a partii romane - si prin prezentarea distorsionata a situatiei din Valea Uzului si a evenimentelor de la data de 6 iunie.Ministerul Afacerilor Externe subliniaza caracterul international al cimitirului din Valea Uzului si dreptul neingradit al fiecarui stat sa isi comemoreze eroii inhumati in acel cimitir. Totodata, aminteste ca fortele de ordine au asigurat ordinea publica in zona si au comunicat ca pe timpul desfasurarii evenimentului nu au existat violente intre participanti sau intre participanti si fortele de ordine. Partea romana reaminteste ca a facut in permanenta apel la calm si moderatie, constatand cu regret o atitudine contrara a oficialilor ungari, atat prin declaratiile publice cat si prin incitarile transmise pe retelele sociale", mentioneaza MAE.Partea romana precizeaza ca ramane deschisa la dialog pentru identificarea, de o maniera constructiva si echilibrata, a unor solutii practice care sa fie acceptate de intreaga comunitate locala, romani si maghiari deopotriva.Ministerul Afacerilor Externe informeaza, totodata, ca, la data de 7 iunie, a transmis o nota verbala MAECE ungar, prin care exprima protestul ferm fata de profanarea, din nou, a simbolurilor statale ale Romaniei in cursul unei manifestatii neautorizate la Ambasada Romaniei de la Budapesta a unor grupuri extremiste, xenofobe si antisemite din Ungaria: Miscarea celor 64 de Comitate si Partidul Mi Hazank."Gravitatea acestor fapte este indiscutabila si reclama o actiune ferma a autoritatilor publice ungare in virtutea obligatiilor internationale privitoare la securitatea Misiunilor Diplomatice si la protejarea demnitatii lor.Este, de asemenea, revoltator faptul ca profanarea insemnelor de stat ale Romaniei cu insemne revizioniste si revansarde s-a facut in prezenta echipajelor politiei ungare, a carei responsabilitate elementara ar fi fost de a preveni aceste fapte. Ministerul Afacerilor Externe isi exprima, de asemenea, consternarea pentru faptul ca autoritatile de la Budapesta nu au prevenit repetarea profanarii insemnelor de stat ale Romaniei, in ciuda solicitarilor ferme in acest sens ale Statului Roman", afirma MAE..Ministerul Afacerilor Externe solicita imperativ autoritatilor ungare sa descurajeze si sa condamne prin toate instrumentele legale la dispozitie aceste manifestari si, de asemenea, sa demareze cu celeritate o ancheta cu privire la vinovati si la pasivitatea echipajelor de politie. De asemenea, MAE cere autoritatilor de la Budapesta sa se abtina de le orice gesturi de natura sa contribuie la escaladarea situatiei.Referitor la invitarea ambasadorului roman la Budapesta la MAECE ungar, precizeaza ca intalnirea nu a fost refuzata de partea romana, care a propus ca aceasta sa aiba loc in cursul zilei de luni, 10 iunie. Guvernul Ungariei a transmis Cabinetului Dancila o nota de protest cu privire la incidentele de joi din Cimitirul Militar din Valea Uzului, a declarat joi pentru agentia ungara de presa MTI Levente Magyar, secretarul de stat din Ministerul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, responsabil de relatia cu Parlamentul.Ambasadorul Romaniei la Budapesta a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe si al Comertului Exterior din Ungaria, pentru ziua de vineri, a anuntat, joi noapte, pe Facebook secretarul de stat in cadrul ministerului de externe maghiar, responsabil cu informarea si cu imaginea de peste granite a Ungariei,Tamas Menczer, conform MTI.Secretarul de stat a catalogat drept inacceptabil faptul ca Romania tolereaza asemenea atrocitati, care "in barbarismul lor" evoca cea mai dura provocare a maghiarilor.Guvernul Ungariei se asteapta ca, daca evenimentele nu au putut fi prevenite, atunci Romania macar ulterior sa ofere reparatii si explicatii celor cateva sute de mii de cetateni maghiari jigniti in identitatea lor - a adaugat politicianul.Levente Magyar a reamintit ca dupa Primul Razboi Mondial a fost amenajat un cimitir militar in Valea Uzului, dedicat soldatilor maghiari cazuti in 1916 pe front.Desi nu a existat nicio dovada ca ar exista si ramasitele unor soldati romani in cimitir, administratia locala a celor mai apropiate localitati a decis sa amplaseze cruci de beton in memoria presupusilor soldati inhumati aici, susiine el argumentand ca chiar si autoritatile romane de resort recunosc ca aceasta decizie nu a avut baza legala, iar hotararile incalca si dreptul international."Organizatii civile romanesti au anuntat inaugurarea crucilor de beton, ceea ce s-a petrecut joi, dar pentru aceasta a fost nevoie ca persoane vizibil in stare de ebrietate sa patrunda prin zidul de protestatari secui pasnici care ieseau din cimitir. Dupa ce au patruns inauntru, persoanele care sarbatoreau au rasturnat poarta secuiasca si au smuls crucile de lemn de pe mormintele honvezilor, iar jandarmeria romana de la fata locului a privit pasiva toate acestea", a spus Levente Magyar.