Teodor Melescanu, chemat la DNA in dosarul ce vizeaza pledoaria de la CEDO care il favoriza pe Dragnea

Potrivit Digi24, Melescanu a fost citat in calitate de martor. Surse consultate despun ca audierea va avea loc miercuri.Amintim ca, in 2017, Liviu Dragnea a depus o plangere la CEDO prin care incearca sa scape de condamnarea definitiva de 2 ani de inchisoare cu suspendare din dosarul Referendumului.Initial, solicitarea lui Dragnea a primit solutie de respingere de la agentul guvernamental al Romaniei la CEDO, la acea vreme Catrinel Brumar.Apoi, dupa ce in aceasta functie a fost numit de Guvernul Dancila avocatul Viorel Mocanu, el a schimbat pozitia si a sustinut solicitarea lui Dragnea, folosind argumentele lui Dragnea in fata Curtii Europene in detrimentul intereselor Romaniei.Mocanu a fost eliberat din functie, la cerere, in luna august 2019, avand unul dintre cele mai scurte mandate la sefia acestei institutii.Ulterior, in noiembrie 2019, dupa instalarea Guvernului Orban, ministrul de Externe Bogdan Aurescu a retras pledoaria de la CEDO care il favoriza pe Dragnea si a cerut agentului tarii noastre sa trimita noi observatii in acest proces.Agentul guvernamental la CEDO are rang de secretar de stat si e subordonat Ministerului de Externe, condus la acea vreme de Teodor Melescanu, acesta fiind si motivul pentru care procurorii DNA vor sa discute cu el.