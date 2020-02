Melescanu spune ca nu a vorbit cu Dragnea despre cazul de la CEDO: Responsabilitatea apartine agentului Mocanu

Plangerea lui Liviu Dragnea

Cum si-a schimbat Romania pozitia

Teodor Melescanu a fost audiat joi in calitate de martor, la DNA, in dosarul in care procurorii cerceteaza schimbarea pozitiei agentului guvernamental al Romaniei la CEDO, Viorel Mocanu, in speta in care fostul sef al PSD Liviu Dragnea contesta condamnarea sa la inchisoare in dosarul Referendumului. Practic, agentul CEDO a ajuns sa pledeze in favoarea fostului lider PSD.La iesirea de la DNA, Melescanu a fost intrebat daca pledoariile au fost in detrimentul Romaniei: "Asta trebuie vazut. Nu sunt eu in masura sa analizez."Fostul ministru a sustinut ca nu primea informatii din dosare, iar angajatii de la Agentul guvernamental al Romaniei de la CEDO isi faceau treaba."Niciodata nu m-am implicat in formularea intampinarilor si a memoriilor," adauga acesta.Melescanu a mai precizat ca, din discutiile pe care le-a avut cu Viorel Mocanu, schimbarea pozitiei Romaniei la CEDO a tinut de modificarile care au avut loc in legislatie."Daca nu le stiu, de unde sa stiu? Am acces la infomatii daca sunt necesare. Nu am cenzurat pe nimeni, niciodata. Agentul pentru CEDO este cel care din partea Guvernului asigura apararea."Melescanu a sustinut ca nu a discutat niciodata cu Dragnea si nici nu s-a intalnit cu acesta despre procesul acestuia de la CEDO."Nu am avut nicio discutie, nicio intalnire cu domnul Dragnea privind acest lucru. Potrivit legislatiei, agentul pentru CEDO este responsabil si-si asume toate responsabilitatile pentru memorandumurile pe care le face. Daca a gresit sau nu a gresit, asta va stabili pana la urma ancheta si in justitie, daca se va ajunge pana acolo," conchide Melescanu.Amintim ca, in 2017, Liviu Dragnea a depus o plangere la CEDO prin care incearca sa scape de condamnarea definitiva de 2 ani de inchisoare cu suspendare din dosarul Referendumului.Initial, solicitarea lui Dragnea a primit solutie de respingere de la agentul guvernamental al Romaniei la CEDO, la acea vreme Catrinel Brumar.Apoi, dupa ce in aceasta functie a fost numit de Guvernul Dancila avocatul Viorel Mocanu, el a schimbat pozitia si a sustinut solicitarea lui Dragnea, folosind argumentele lui Dragnea in fata Curtii Europene in detrimentul intereselor Romaniei.Mocanu a fost eliberat din functie, la cerere, in luna august 2019, avand unul dintre cele mai scurte mandate la sefia acestei institutii.Ulterior, in noiembrie 2019, dupa instalarea Guvernului Orban, ministrul de Externe Bogdan Aurescu a retras pledoaria de la CEDO care il favoriza pe Dragnea si a cerut agentului tarii noastre sa trimita noi observatii in acest proces.Agentul guvernamental la CEDO are rang de secretar de stat si e subordonat Ministerului de Externe, condus la acea vreme de Teodor Melescanu, acesta fiind si motivul pentru care procurorii DNA vor sa discute cu el.