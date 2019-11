Melescanu a sesizat din nou la CCR un conflict pe completurile de 5: Sunt multe cazuri blocate in instanta

Decizia CCR

In tandem cu Weber

Ziare.

com

Argumentatia lui Melescanu este insa neclara, la acest moment."Subiectul este legat de problema completurilor de cinci care au fost adoptate prin lege. ICCJ a facut un regulament prin care spunea ca pentru anumite dosare se poate face si din complet de trei. Din punctul meu de vedere, ei nu pot legifera.Trebuie sa se tina in litera legii, care a spus complet de cinci. Pentru a nu avea un conflict constitutional intre Parlament si Justitie, am prezentat mai multe argumente care reies din activitate si unele care se refera si la decizii ale CCR. Sunt mai multe) blocate in care s-au facut in instanta cereri de la avocati ca sa fie trimise la CCR.Nu e normal ca sa faci caz pe caz si sa rezolvi conflictul ca atare. Ieri () am sesizat", a declarat, joi, pentru Mediafax, Teodor Melescanu.Reprezentantii Curtii Constitutionale au transmis ca partile implicate in conflict au termen pana la 20 noiembrie pentru a-si exprima punctele de vedere. Termenul pentru sedinta de judecata se va stabili ulterior.Pe 3 iulie, CCR a admis sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiectie facuta de Florin Iordache. Decizia de admitere a fost luata cu 5 voturi "pentru" si 4 "impotriva", din totalul de noua judecatori ai Curtii Constitutionale.Este vorba de o exceptie care fusese ridicata in timpul procesului si de fostul lider PSD, Liviu Dragnea.CCR arata, in motivarea deciziei, ca CSM avea obligatia de a stabili criteriile prin care magistratii Inaltei Curti sunt selectati pentru a judeca cazurile de coruptie. Curtea Constitutionala a constatat ca nu exista prevederi legale care sa stabileasca specializarea judecatorilor Inaltei Curti in materia judecarii infractiunilor de coruptie.Curtea transmite ca, nerespectand legea privind constituirea completurilor specializate, Inalta Curte de Casatie si Justitie a afectat rolul si competenta Parlamentului. CCR a constatat, de asemenea, ca ICCJ s-a aflat intr-un conflict juridic de natura constitutionala in perioada 21 aprilie 2003 - 22 ianuarie 2019.Actiunea lui Melescanu vine dupa ce miercuri Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modul in care sunt constituite completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte.