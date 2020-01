"Melescanu nu demisioneaza in ciuda deciziei CCR: E pentru prima oara cand avem o asemenea premiera!"

Ziare.

"Avand in vedere ca este o premiera, asteptam considerentele CCR pentru a proceda in consecinta", a declarat Melescanu miercuri, intr-o scurta conferinta de presa sustinuta la Senat.Intrebat de jurnalisti daca ia in considerare sa demisioneze, tinand cont ca decizia CCR este irevocabila si obligatorie, Teodor Melescanu a raspuns: "Pana la publicarea in Monitorul Oficial, partea intai, eu imi asum in continuare prerogativele pe care le am"."Dupa publicare, vom face consultarile necesare pentru a gasi cea mai buna solutie. O sa avem consultari, toate posibilitatile sunt deschise", a adaugat el.De asemenea, intrebat daca isi reproseaza ceva, tinand cont de decizia CCR de azi, Teodor Melescanu a raspuns: "Nu numai ca nu am ce sa imi reprosez, dar avem argumente foarte solide care au fost depuse in fata CCR. Faptul ca nu a fost unanimitate dovedeste ca au existat si alte puncte de vedere"."E pentru prima oara cand avem o asemenea premiera (sic!)", a mai adaugat fostul membru al ALDE, sustinut la sefia Senatului de PSD.Pe de alta parte,Intrebat de jurnalisti, acesta a spus ca sesizarea IICCMER s-a facut "ca urmare a unui material aparut in Libertatea", pentru care a dat un drept la replica in care a explicat care a fost pozitia sa in decembrie 1989, "pozitie pe care mi-am asumat-o, la fel si consecintele pe care puteam sa le am, si eu, si familia mea"."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea si a constatat ca Hotararea Senatului nr.36/2019 pentru alegerea presedintelui Senatului este neconstitutionala. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Senatului", se arata in comunicatul Curtii Constitutionale.Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat la Digi24 ca decizia de azi a CCR este "surprinzatoare", pentru ca regulamentul Senatului este clar si el a fost respectat, dar PSD va astepta motivarea deciziei, care va fi publicata in curand.Sesizarea a fost formulata de 33 de senatori ALDE, PNL, PMP, UDMR si neafiliati, dupa ce in 10 septembrie, Teodor Melescanu a castigat sefia Senatului primind 73 de voturi, iar Alina Gorghiu, sustinuta de Opozitie, a fost votata de 59 de senatori.