Senatul a fost convocat in sesiune extraordinara de... 5 minute, cu 20 de alesi in sala

Sedinta condusa de presedintele Senatului, Teodor Melescanu,Melescanu a precizat ca aceasta sesiune a fost convocata in temeiul dispozitiilor art. 66 al. 2 si 3 si art. 115 al. 5 din Constitutia Romaniei, precum si art. 84 din Regulamentul Senatului."Va informez ca Biroul Permanent a depus urmatorul act normativ, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.In sedinta de astazi Biroul Permanent s-a stabilit ca termenul pentru transmiterea avizelor catre comisiile de specialitate sa fie data de 6 februarie 2020, iar raportul comisiei sesizate in fond sa fie depus la 11 februarie 2020. Ordinea de zi fiind epuizata, declar inchisa sedinta Senatului de astazi", a spus Melescanu. Guvernul a adoptat pe 6 ianuarie OUG privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care cuprinde prevederile din legea de corectare a OUG 114. Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat atunci ca OUG prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul Administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii locali pana la 1 ianuarie 2021.Potrivit articolului 115 din Constitutie, o ordonanta de urgenta intra in vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sesizata, Senatul in acest caz, si dupa publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Camerele, daca nu se afla in sesiune, se convoaca in mod obligatoriu in 5 zile de la depunere sau, dupa caz, de la trimitere.