Teodor Melescanu a demisionat din partidul pe care il conducea si zice ca se va dedica poporului

Intr-o postare pe Facebook pe care o incepe cu "Frati romani" si terminata cu "Dumnezeu sa ajute Romania", Melescanu explica motivele deciziei sale:"Frati romani,lumea intreaga duce o lupta de supravietuire cu virusul Corona. Tara mea trece prin cele mai dificile momente din acest secol. Cetatenii au nevoie de conducatori care sa isi concentreze eforturile pentru salvarea Romaniei.Astazi am hotarat sa ma retrag din Forta Nationala, ca sa pot sa imi dedic toata energia si experienta poporului meu. Nu este timpul luptelor politice! Voi sprijini orice act legislativ, orice actiune care serveste romanilor.Fiind un senator independent voi putea actiona pe baza constiintei mele. Forta Nationala are loc pe scena politica romaneasca. Le doresc sa castige increderea romanilor.Azi, in zilele acestea, este timpul ca vorbele celebre ale lui JF Kennedy sa fie inversate: cetatenii au dreptul sa stie ce face tara pentru ei, ce fac politicienii pentru pacienti, pentru doctori, pentru fiecare cetatean roman. Eu mi-am servit poporul, nu politicienii momentului, asa voi face si de acum inainte, ca senator independent.Dumnezeu sa ajute Romania!", a scris Melescanu.Teodor Melescanu era presedintele interimar al Fortei Nationale, partid infiintat in 2019, dupa mai multe demisii din ALDE.