Comisia pentru constitutionalitate din Senat il contrazice pe Melescanu: Nu exista un conflict juridic intre Inalta Curte si Parlament

"Membrii Comisiei pentru constitutionalitate din Senat au analizat cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Parlamentul Romaniei si ICCJ, cerere formulata de presedintele Senatului, Teodor Melescanu, si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa transmita Biroului permanent al Senatului proiectul punctului de vedere.", precizeaza reprezentantii comisiei.Potrivit sursei citate, presedintele Senatului, in cererea sa, considera ca "ICCJ, prin Colegiul de conducere, si-a arogat competente de legiferare in ceea ce priveste modul de constituire si compunere a completurilor de trei judecatori din cadrul Sectiei penale, incalcand astfel competenta Parlamentului, prin faptul ca a reglementat modul de stabilire a judecatorilor care intra in aceste completuri prin Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa. In esenta, acesta se intemeiaza pe dispozitiile art.126 alin.4 din Constitutie, potrivit caruia".Comisia pentru constitutionalitate apreciaza ca, raportat la cauza de fata, situatia de fapt expusa in cererea formulata de presedintele Senatului nu poate fi calificata drept conflict juridic de natura constitutionala."In opinia noastra, sintagmadesemneaza principalele elemente de organizare si functionare care de altfel se regasesc in art. 18-34 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, acestea continand dispozitii privind organizarea ICCJ, competenta sa, conducerea instantei si compunerea completurilor de judecata", precizeaza comisia in punctul de vedere transmis luni, pe aceasta speta, Biroului permanent al Senatului.