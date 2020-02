Melescanu nu si-a dat demisia: Avem azi sedinta, vom gasi cea mai buna modalitate pentru a nu bloca Parlamentul

Ziare.

"Nu am depus nicio demisie, nu am delegat. Vom avea astazi o sedinta in plen a Senatului si eu sunt convins ca vom gasi cea mai buna modalitate pentru a nu bloca sesiunea Parlamentului, ci, dimpotriva, pentru a o face sa lucreze cat mai bine", a precizat Melescanu, dupa sedinta Biroului permanent.El a adaugat ca, pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR si a motivarii, isi va indeplini toate prerogativele de presedinte al Senatului."Pana la publicarea in MO a deciziei si a motivarii exista toate prerogativele pe care incerc sa le exercit cat mai bine. In acelasi timp, am o preocupare care este majora si care se refera la faptul ca nu as dori ca inceperea acestei sesiuni sa fie dedicata unor batalii politice sau personale pentru presedintia Senatului si voi cauta sa gasesc solutia cea mai buna pentru a depasi aceasta chestiune", a sustinut Melescanu.In ce priveste posibilitatea ca Titus Corlatean sa ocupe interimar functia de presedinte al Senatului, Melescanu a spus ca "nu e nicio problema daca aceasta este o solutie care e acceptata cat mai larg"."Nu e nicio problema daca aceasta este o solutie care e acceptata cat mai larg. La nivelul presedintelui Senatului, alegerea este pentru un an, nu candidez, sunt un om care nu e foarte preocupat de functii, ceea ce-mi doresc este sa contribui la functionarea cat mai buna Senatului in actualele conditii", a subliniat Teodor Melescanu.