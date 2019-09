Melescanu spune ca Tariceanu a vandut ALDE pentru un "postut": Este o umbra disperata, tremurand de frica zilei de maine, orbit de ura si de razbunare

Ziare.

Politicianul se intreaba retoric pe Facebook unde e acel Tariceanu care a luptat impotriva injustitiei si considera ca ce a mai ramas din seful ALDE este o umbra disperata, tremurand de frica zilei de maine, orbit de ura si de doctrina de razbunare.Melescanu spune ca nu a gresit cu nimic, pentru a fi dat afara din ALDE, si ca tot ce a facut a fost sa urmeze pasii lui Tariceanu, care a fost ales de doua ori presedinte al Senatului propus si sustinut de "PSD - cel bun"."Ca sa se salveze, vinde ALDE, mai exact il da contra salvarii lui personale.s-a transformat in. Partid unde sunt foarte multi colegi de mare valoare, care au muncit la crearea si cresterea lui. Oameni de valoare care astazi nu inteleg cum domnul Tariceanu poate sa distruga totul.Disperarea este atat de mare si demna de mila incat domnul Tariceanu recurge la ilegalitati. Cat despre democratie si transparenta, nici nu poate fi vorba. Caline, le-ai dus in derizoriu!", scrie Melescanu.Seful Senatului se mai intreaba unde este Tariceanu, cel care a luptat impotriva injustitiei, a statului paralel si pentru libertatile individuale: "Unde e directia, proiectul ALDE, cu care marele om de stat ne-a ademenit acum cativa ani?""Tot ce a ramas este o umbra disperata, tremurand de frica zilei de maine, orbit de ura si de doctrina de razbunare. Eu nu il cunosc pe acest om, ca atare nu voi mai acorda atentie maruntelor lupte pe persoana fizica a unui expirat politic si a maruntei lui clici.Voi lasa justitia sa hotarasca daca excluderea celor care s-au opus mini-dictatorului este legala sau nu", spune Melescanu.Seful Senatului il citeaza pe Platon, potrivit caruia: "Cea mai rea forma de ilegalitate este cea care se pretinde legala"."Viata merge mai departe. Avem treburi de facut pentru tara.Promit ca de azi nu ne vom ocupa de maruntisuri, fantome, himere!", conchide MelescanuALDE a anuntat vineri oficial ca, in sedinta de Biroului Politic Executiv, s-a luat decizia de a-i exclude pe Teodor Melescanu, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupa si Alexandru Stefan Baisanu, adica pe cei care au acceptat functii in Senat, respectiv Guvern, din partea PSD, dupa decizia ALDE de retragere de la guvernare.