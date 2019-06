Ministrii de externe ungar si roman cauta solutii pentru cimitirul din Valea Uzului

Povestea conflictului

In cursul acestei discutii telefonice Szijjarto a solicitat ca ministerele apararii roman si ungar sa inceapa consultarile "in vederea restabilirii ordinii conform obligatiilor bilaterale si internationale" la cimitirul din Valea Uzului, relateaza agentia MTI.Potrivit MTI, cei doi ministri au insistat asupra unei solutionari pasnice a chestiunilor ce privesc acest cimitir.Cimitirul de la Valea Uzului se afla in centrul unei dispute intre autoritatile din comuna Sanmartin judetul Harghita si liderii UDMR, pe de o parte, si autoritatile din Darmanesti judetul Bacau, pe de alta parte.Acest cimitir al eroilor, cel mai mare din judetul Harghita, adaposteste ramasitele pamantesti a peste 1.300 de militari decedati in Primul si al Doilea Razboi Mondial, din mai multe tari.Autoritatile locale din orasul Darmanesti, judetul Bacau, au decis sa ridice in cimitir mai multe cruci in memoria soldatilor romani cazuti si un monument pentru eroii care si-au dat viata acolo, indiferent de nationalitate, dar autoritatile din Sanmartin si liderii UDMR sustin ca demersul este ilegal, intrucat cimitirul se afla in domeniul public al comunei harghitene iar crucile ar fi amplasate pe locul unor potentiale morminte nedescoperite ale soldatilor maghiari.Guvernul roman a anuntat sambata ca a cautat solutii in spiritul asigurarii dreptului neingradit al fiecaruia de a-si comemora eroii si de a cinsti memoria tuturor celor care au aparat libertatea, integritatea si demnitatea poporului roman cu jertfa suprema.Una dintre propuneri, conform unui comunicat emis de guvernul roman, vizeaza preluarea administrarii de catre Ministerul Apararii Nationale a Cimitirului eroilor cazuti in cele doua razboaie mondiale - Valea Uzului si consacrarea statutului de cimitir international, avand in vedere faptul ca in aceasta necropola sunt inhumati militari de mai multe nationalitati. Insa orice decizie va fi luata dupa consultari cu toate partile implicate, precizeaza guvernul.Dar agentia MTI scrie ca o declaratie a MAE ungar il citeaza pe Melescanu afirmand ca premierul roman Viorica Dancila a dispus Ministerului roman al Apararii sa preia administrarea cimitirului si ca partea ungara a fost de acord cu aceasta decizie.