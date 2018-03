Analisti: Problemele Tesla in productia automobilului Model 3 sunt provocate de roboti

Ziare.

com

Intr-un caz rar de victorie a oamenilor in fata robotilor, in lupta pentru eficienta muncii, fabrica aproape complet automatizata a Tesla din Fremont, California, considerata de Musk un avantaj concurential, este chiar motivul pentru care compania nu isi poate extinde rapid productia, relateaza Business Insider.Doi analisti ai Bernstein, Max Warburton si Toni Sacconaghi, afirma ca robotii sunt de vina pentru faptul ca Tesla nu poate sa produca suficient de rapid mult-asteptatul automobil Model 3 si ca intregul proces este prea ambitios, riscant si complicat."Tesla a incercat sa automatizeze prea mult asamblarea finala. Consideram ca a fost prea ambitioasa cu automatizarea liniei de productie a Model 3. Putini au vazut aceasta linie, dar stim asta: Tesla a cheltuit mult mai mult decat un producator obisnuit de componente", au scris acestia.Compania a comandat un numar urias de roboti Kuka. Nu a automatizat doar stantarea, vopsitoria si sudura (ca majoritatea producatorilor), ci a incercat sa automatizeze asamblarea finala (montarea componentelor)."Vorbeste despre liniile finale pe doua niveluri, cu roboti care automatizeaza secventierea pieselor. Aici Tesla pare sa se confrunte cu probleme (precum si in sudarea si asamblarea bateriilor) ", au aratat analistii.Potrivit acestora, cei mai buni producatori auto, japonezii, incearca sa limiteze automatizarea "deoarece este costisitoare si invers proportionala cu calitatea, din punct de vedere statistic".Tesla nu isi va permite la nesfarsit aceste costuri.Actiunile companiei au scazut cu peste 25% in ultima luna din cauza ingrijorarii investitorilor ca Tesla nu va reusi, din nou, sa isi respecte promisiunile referitoare la productia Model 3. Marti, agentia de evaluare financiara Moody's retrogradat ratingul Tesla, aflat deja in categoria nerecomandata investitiilor, cu o treapta, la nivelul B3, citand "deficientele semnificative" existente in productia Model 3.