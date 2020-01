Un roman face taxi cu o Tesla Model S (Video)

Ziare.

Ovidiu Sima a cumparat masina cu 40.000 de euro si spera sa isi amortizeze investitia dupa 85.000 de km parcursi in regim de taxi."Am ales Tesla Model S, in locul altui model electric, pentru confort. Stau multe ore in masina. Autonomia de 400 de km si siguranta oferita au fost alte criterii de care am tinut cont. Plus si cea mai mare problema, poluarea. Sunt un sustinator al ecologiei", a declarat el pentru pentru EVmarket.ro Barbatul a explicat ca nu toti clientii observa cu ce tip de masina merg, dar ca altii sunt fascinati."Unii clienti sunt uimiti, altii sunt fascinati, emotionati. Pentru multi este prima data cand calatoresc intr-o Tesla. Nu este o masina pe care o vezi des pe strazi. Sunt si clienti care nu baga de seama, nu toata lumea cunoaste marcile de masini", a povestit el.