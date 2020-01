Bombe din al Doilea Razboi Mondial, dezamorsate pe locul unde va fi construita fabrica Tesla din Europa

Ziare.

com

Operatiunea de dezamorsare s-a desfasurat "fara nicio problema", a declarat un purtator de cuvant al Politiei pentru agentia de presa DPA.Bombele erau relativ mici si au fost lansate de bombardiere americane in timpul conflictului.Constructorul de masini electrice Tesla a cumparat saptamana trecuta un teren de 300 de hectare in Gruenheide, in estul Berlinului, pentru 40,9 milioane de euro.Tesla are in vedere ca uzina, prima in Europa, sa inceapa sa functioneze in 2021 si va produce la capacitate maxima 500.000 de vehicule pe an, intre care SUV Model Y si Model 3.Proiectul a fost criticat din cauza localizarii sale intr-o zona impadurita, criticii afirmand ca operatiunea de despadurire ar putea sa afecteze fauna locala si aprovizionarea aici cu apa potabila.Patronul Tesla Elon Musk a afirmat ca nu este vorba despre o zona impadurita in mod natural si ca uzina va ocupa aici doar "o mica parte".Grupul, infiintat in 2003, a avansat in productia de masini electrice, considerata, impreuna cu vehiculele autonome, drept viitorul pentru automobile in momentul in care politicile de mediu au fost inasprite in toata lumea.Daca primele masini - Model S, SUV Model X - sunt scumpe, Tesla s-a lansat in productia de masa cu Model 3, al carui pret de baza este 35.000 de dolari, suma care poate atrage clasa de mijloc.