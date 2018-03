Dupa accidentul mortal si scaderea ratingului, actiunile Tesla s-au prabusit

Ziare.

com

Scaderea de miercuri a actiunilor Tesla a continuat evolutia negativa de marti a acestora, cand au coborat cu 8,2%, la cel mai scazut nivel din aproape un an, transmite Reuters.Tilurile Tesla au scazut miercuri cu pana la 9%, dar ulterior au limitat pierderea la un declin de aproximativ 6,5%, la 260,8 dolari pe unitate.Moody's a retrogradat, marti seara, ratingul Tesla cu o treapta, de la nivelul B2 la B3, cu perspectiva negativa, afirmand ca noul calificativ "reflecta problemele semnificative de productie ale vehiculului electric de serie Model 3".Agentia a mai avertizat ca Tesla are probleme de lichiditati, din cauza fluxului negativ de numerar si a scadentelor obligatiunilor convertibile.Tesla are obligatiuni convertibile in valoare de 230 de milioane de dolari, care vor ajunge la maturitate in noiembrie 2018, si obligatiuni de 920 de milioane de dolari scadente in martie 2019.Potrivit Moody's, Tesla vrea sa ajunga la o productie saptamanala de 2.500 de vehicule Model 3, la sfarsitul lunii martie, si la 5.000 de unitati pe saptamana in iunie, fata de asteptarile unei productii de 5.000 de unitati pe saptamana pana la sfarsitul lui 2017 si de 10.000 de vehicule pana la sfarsitul lui 2018.Tesla urmeaza sa prezinte saptamana viitoare un update referitor la productia Model 3.Un alt motiv de ingrijorare pentru investitori este reprezentat de investigatiile deschise de doua autoritati de reglementare americane , Comisia Nationala pentru Siguranta Transporturilor si Administratia Nationala pentru Siguranta Transporturilor pe Drumurile Publice, in urma unui accident mortal produs in California pe 23 martie, in care au fost implicate un automobil Tesla si alte doua vehicule.Nu este clar daca sistemul de control automat al automobilului Tesla era sau nu pornit.