Tesla anunta ca vinde actiuni de inca doua miliarde de dolari. Pretul tocmai a crescut

Vanzarea valorifica cresterea "meteorica" de la bursa a actiunilor din ultimele opt luni si vine la doar doua saptamani dupa ce directorul general Elon Musk declarase ca firma are suficient numerar pentru finantare si nu are nevoie sa obtina mai multi bani.Musk va cumpara actiuni in valoare de zece milioane de dolari, in timp ce miliardarul Larry Ellison, membru al board-ului, va achizitiona titluri in valoare de un milion de dolari.Banii obtinuti vor fi utilizati de Tesla pentru intarirea bilantului.Din iunie 2019, valoarea actiunilor s-a impatrit, iar joi dimineata se tranzactionau la 768,33 dolari per titlu.Anul trecut, Tesla a inregistrat pierderi de 862 milioane de dolari. Datoria companiei a crescut de la 9,4 miliarde de dolari la finalul lui 2018 la 11,6 miliarde de dolari la 31 decembrie 2019.