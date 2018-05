Tesla e data in judecata pentru 2 miliarde de dolari pentru ca ar fi copiat design-ul altei firme

Ziare.

In procesul intentat marti la un tribunal din Arizona, Nikola sustine ca Tesla a copiat design-ul camioanelor sale, prezentate prima oara de Nikola in mai 2016, transmite MarketWatch.Potrivit documentelor, Nikola a trimis Tesla, in noiembrie 2017, o scrisoare de avertizare in care a enumerat asemanarile dintre camionul Tesla Semi si propriile sale camioane semi, intre care parbrizul, usile si aspectul aerodinamic. Nikola a cerut Tesla sa amane prezentarea publica a camionului Semi pana la rezolvarea problemelor legate de incalcarea brevetelor.Tesla nu a raspuns, iar Elon Musk a prezentat camionul la un eveniment organizat la Hawthorne, California, pe 16 moiembrie 2017 Nikola afirma ca Tesla a provocat confuzie pe piata cu camionul Semi si i-a afectat capacitatea de a atrage investitori si parteneri. Daunele de peste 2 miliarde de dolari solicitate de Nikola sunt echivalente cu cresterea capitalizarii bursiere a Tesla dupa prezentarea Semi."Este evident ca acest proces nu are nicio baza", a declarat marti seara un purtator de cuvant al Tesla.Camioanele Semi ale Tesla au efectuat primele transporturi de marfa in luna martie, dar productia de masa a acestora nu va incepe inainte de 2019, iar primele livrari vor avea loc in 2020.Un numar de companii mari, intre care UPS, PepsiCo si Walmart, au facut deja precomenzi pentru camioanele Semi ale Tesla.In ianuarie, Nikola a anuntat planurile de a construi o fabrica de 1 miliard de dolari in Arizona, pentru constructia de camioane. In acelasi timp, compania a sustinut ca are peste 8.000 de precomenzi pentru camioanele semi electrice care functioneaza pe baza de hidrogen si ca se asteapta sa inceapa productia in 2021.Nikola si Tesla au mai avut conflicte in trecut, iar numele lor provin de la acelasi inventator, Nikola Tesla.Iata cum arata camionul de la Nikola:Iata si cum arata cele de la Tesla: