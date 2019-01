Tesla face iar concedieri: Va da afara 7% dintre angajati

Ziare.

De asemenea, producatorul american de vehicule electrice a avertizat ca profitul va fi mai scazut in trimestrul patru din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, anunt care a dus la scaderea actiunilor cu 7%.In ultimele luni, directorul general Elon Musk s-a aflat sub presiune pentru a stabiliza productia Model 3, care ar fi atenuat problemele financiare ale companiei."Vreau sa ma asigur ca stiti toate datele si cifrele si intelegeti ca drumul inainte este foarte dificil. Nu exista alta cale", a scris Musk, intr-un email adresat angajatilor, publicat pe blogul companiei.Este a doua oara in ultimele luni cand Tesla anunta concedieri, la cateva zile dupa ce compania a redus in SUA preturile tuturor vehiculelor.In trimestrul trei din 2018, Tesla a raportat un profit de 311,5 milioane, sau 1,75 dolari per titlu, iar pentru ultimele trei luni ale anului trecut estimeaza un castig mai redus.Tesla a anuntat vineri ca va concedia 7% dintre angajatii cu norma intreaga, dupa ce in iunie renuntase la 9% din forta sa de munca Conform rapoartelor companiei, la 31 decembrie 2017, Tesla avea 37.543 angajati cu norma intreaga.