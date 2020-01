Tesla, prima companie auto care a depasit 100 miliarde de dolari la bursa din SUA

Ziare.

Actiunile producatorului de automobile electrice au crescut miercuri cu circa 8%, la aproape 592 de dolari pe unitate, continuand avansul din ultimele trei luni care a dublat pretul acestora, transmite Reuters."Arata inflexiunea cererii de vehicule electrice la nivel mondial. S-a dovedit ca scepticii s-au inselat, iar capitalizarea de 100 de miliarde de dolari ii trimite pe ursi la hibernare", a declarat un analist al firmei Wedbush, Dan Ives.Depasirea pragului unei capitalizari de 100 de miliarde de dolari survine la mai putin de o luna de cand actiunile Tesla au depasit nivelul de 420 de dolari pe unitate, pret la care directorul general Elon Musk a scris pe Twitter, in august 2018, ca doreste sa retraga compania de la bursa."Ingrijorarea referitoare la lichiditati nu mai este de actualitate, iar acest lucru deschide...baza pentru noi investitori", a spus Ben Kallo, analist senior la Robert W. Baird, care pe 9 ianuarie a retrogradat ratingul actiunilor Telsa la neutru.Pretul mai mare al actiunilor ajuta si la atragerea de angajati talentati, a mai spus Kallo.Valoarea de piata a Tesla il apropie pe Musk de momentul in care va avea dreptul la prima transa de optiuni pentru actiuni, in valoare de 346 de milioane de dolari.Capitalizarea de piata de 100 de miliarde de dolari a Tesla trebuie sa se mentina la acest nivel timp de o luna, precum si la o medie aferenta unei perioade de sase luni, pentru a beneficia de prima transa dintr-o serie de 12 optiuni acordate lui Musk pentru achizitia de actiuni.Cresterea din ultima perioada a actiunilor Tesla a fost alimentata de profitul trimestrial raportat de companie in octombrie, de stirile privind inceperea productiei la noua fabrica a companiei din China si de livrarile anuale peste asteptari.