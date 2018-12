Tesla vine in Romania la anul. A confirmat chiar Elon Musk

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ - Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

Yes - Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

So that also means we will get a Tesla car dealer in Romania too, right? 😍 - Mustata Alin (@Dodo723) December 26, 2018

Informatia a fost confirmata chiar de Elon Musk, CEO-ul Tesla, pe contul sau de Twitter, scrie Digi24 Musk a scris pe reteaua de microblogging: "Da. Acoperirea cu Superchargere se va extinde la 100% pe continentul european anul viitor. Din Irlanda pana la Kiev si din Norvegia pana in Turcia".Un utilizator roman l-a intrebat pe CEO-ul Tesla "Chiar si in Romania?". Musk i-a raspuns afirmativ.Acelasi utilizator l-a intrebat pe Elon Musk daca acest lucru inseamna ca vom avea si un dealer de masini Tesla in tara noastra, intrebare la care raspunsul a fost din nou pozitiv.Precizam ca informatia ca Tesla va veni in Romania a fost publicata pe site-ul companiei de mai multa vreme, insa pana acum nu se stia data exacta la care reteaua de superincarcatoare va fi extinsa si in tara noastra.