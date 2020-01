Unele automobile Tesla ar accelera neintentionat, chiar si daca sunt oprite - autoritatea din SUA analizeaza plangerile

Ziare.

com

Petitia se refera la automobilele Tesla Model S fabricate in perioada 2012-2019. Petitia citeaza "127 de plangeri ale consumatorilor la NHTSA, referitoare la 123 de vehicule. Rapoartele includ 110 coliziuni si 52 de raniri", potrivit agentiei.NHTSA a publicat vineri seara o versiune redactata a petitiei care afirma ca "Vehiculele Tesla accelereaza neintentionat intr-un numar mult mai mare comparativ cu alte vehicule" si cere agentiei "sa recheme toate vehiculele Model S, Model X si Model 3, din 2013 si pana in prezent".Petitia citeaza rapoarte referitoare la coliziuni atribuite accelerarii neintentionate si plangeri adresate NHTSA.Tesla nu a comentat imediat informatia.Multe dintre plangeri s-au referit la incidente de accelerare la parcarea vehiculelor in garaje sau la curbe. Altele se refera la accelerarea neasteptata in trafic sau in timpul utilizarii sistemelor de asistare a soferului, care au condus la coliziuni.Un sofer s-a plans ca un vehicul Tesla Model S 85D 2015 din California era oprit si inchis, iar "cateva minute mai tarziu a accelerat spre strada si a lovit o masina parcata.