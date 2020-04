Ventilatoarele promise de Elon Musk nu vor fi gata la timp. Guvernatorul din New York: Ne prinde varful pandemiei inainte sa le avem

LIVE

Ziare.

com

Cuomo spune ca ventilatoarele nu vor fi gata pana cand epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in New York, cel mai grav afectat stat din SUA."Problema cu constructia ventilatoarelor este lantul de aprovizionare (...) Asta inseamna General Motors, Ford, Elon Musk (Tesla). Nu-mi pasa cat de mari si puternice sunt companiile", a spus Cuomo, citat de New York Post Musk a promis luna trecuta ca va schimba linia de productie a companiei sale, astfel incat sa produca aceste dispozitive medicale extrem de necesare, dar a constatat ca e mai practic sa le cumpere.Astfel, a promis sa trimita 1.000 de astfel de aparate in California si, de asemenea, a promis sa cumpere unele si pentru New York, castigand recunostinta primarului Bill de Blasio.Musk s-a tinut de cuvant, sistemul public de sanatate multumindu-i sambata pentru ventilatoarele primite, acum folosite la Spitalul Lincoln din Bronx.Cu toate acestea, Andrew Cuomo atrage atentia ca Tesla nu mai are cand sa produca celelalte ventilatoare promise, pentru ca nu mai e timp, in conditiile in care in New York se apropie varful contagiunii."Perioada lor (de productie a ventilatoarelor - n.red.), sincer, nu functioneaza. Varful pandemiei urmeaza sa fie atins imediat, pentru ca, indiferent daca vorbim de doua zile sau 10 zile, nu ai cum sa faci ventilatoare la acest moment", a spus Cuomo, precizand ca unele componente necesare pentru constructia aparatelor trebuie sa vina de peste ocean si aici e problema de fapt.Amintim ca presedintele Donald Trump a facut, in luna martie, un apel pe Twitter catre marile companii Ford, General Motors si Tesla, sugerandu-le sa produca ventilatoare si alte produse din metal atat de necesare in aceste momente. "REPEDE!", a scris el, precizand ca provocarea este adresata sefilor acestor companii. "Sa vedem cat de buni sunteti!", a mai subliniat presedintele american.Specialistii estimeaza ca in SUA circa 960.000 de pacienti infectati cu noul coronavirus vor ajunge in stare grava si vor avea nevoie de ventilator, in conditiile in care se estimeaza ca in intreaga tara ar exista la ora actuala circa 200.000 de aparate de acest fel.A.D.