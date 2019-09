Theodor Paleologu: Sunt singurul care il poate infrange pe Iohannis. Despre Basescu: Ar fi nedemn sa dau o copita de magar unui leu ranit Interviu Video

Theodor Paleologu, de ce candidati?

Spuneti-mi de la ce premise plecati, de la ce procente.

Dar misiunea dumneavoastra e sa candidati sau sa castigati?

Spuneti ca sunteti singurul care l-ar putea invinge, in turul al doilea, pe Iohannis. Ce e in neregula cu presedintele Iohannis?

In declaratia de candidatura, ati propus o noua paradigma pentru presedinte: nu jucator si nici arbitru, ci presedintele-invatator. Spuneti-mi insa, concret, ce presupune a fi presedinte invatator, ca oferta politica. Ce veti face?

Bun, dar ce poate face, concret, un presedinte?

Bun, sa ziceam ca ajungeti presedinte. Premier ramane doamna Viorica Dancila. Cum o convingeti sa dezvolte strategii guvernamentale axate pe educatie?

Doar asta ne duce la criza politica, incapatanarea Vioricai Dancila, sau e si un defect, sa ii spun asa, constitutional?

In directia?

Directia e prezidentialismul?

Vorbiti despre consens politic. Trec prezidentialele, ce se intampla a doua zi? Isi mai permite Romania guvernarea de acum, practic blocata?

Ceri parlamentarului sa renunte la privilegiul mandatului.

Sa mergem pe acest scenariu optimist pentru dumneavoastra. Castigati alegerile.

In urma alegerilor - anticipate, la termen - va trebui sa desemnati un premier. Pe cine veti desemna, pentru ca PMP e putin probabil sa poata intruni o majoritate?

Aveti o propunere de premier? Cutuma e de a prezenta un tandem.

Ati mai fi candidat daca ar fi candidat Dacian Ciolos?

Ati semnat pentru Dan Barna.

Concurati pe acelasi electorat?

Aveti un profil intelectual, la limita elitist.

Cum credeti ca va fi perceput discursul dumneavoastra in tara?

Ati vorbit despre sustinerea pe care o aveti si vreau sa epuizam aici subiectul, sa trecem si la alte teme. Sunteti sustinut de PMP, perceput ca fiind partidul lui Traian Basescu. Cine castiga mai mult din aceasta relatie, il legitimati dumneavoastra pe Traian Basescu sau va legitimeaza el?

Credeti ca verdictul dat de prima instanta, care constata colaborarea lui Traian Basescu cu Securitatea, va afecta campania dumneavoastra?

Dupa 30 de ani, arhivele sunt intacte?

Spuneti ca acum nu a fost o coincidenta?

Daca verdictul acesta dat de prima instanta ar fi venit inainte ca Traian Basescu sa va propuna candidatura la prezidentiale, ati fi luat alta decizie?

Din punctul de vedere al accentului pe educatie pe care il propuneti, cum credeti ca ar trebuie abordata tema comunismului?

Era o tema pe care trebuia sa o abordam, oamenii asteptau sa va pozitionati. Revenind la candidatura.

Scrisori in care faceti apel la memoria detinutilor politici.

Cam despre asta e vorba si in cazul lui Traian Basescu, despre asumare.

E exemplul Germaniei postnaziste, in care a existat aceasta cultura a confruntarii intre generatii. Fiul a venit la tata si l-a intrebat: "Tata, de ce ai fost nazist? ". De ce in postcomunism nu am putut avea o astfel de dezbatere?

Pentru ca aveau alternativa resurselor umane din Germania de Vest.

Mai suntem la intrebarea din 1990: Partidul sau Securitatea? Se mai da vreo lupta intre factiuni?

Cine a mostenit structurile comunismului?

Candidati cu sprijinul unui partid politic, dar, in acelasi timp, din discursul dumneavoastra transpare o pozitionare aproape anti-partinica.

Dar vedem ca asta duce si la consecinte, unele dramatice. Iata Brexitul.

Non-partinic, dar, ca presedinte, va trebui sa lucrati cu partidele. Nu veti fi, astfel, un presedinte izolat, de vreme ce nu veti avea sprijinul unui partid puternic?

Bun, dar fara sprijinul partidului, am fi ajuns la demitere, referendumurile ar fi trecut.

Au fost cateva situatii in ultimii ani in care Guvernul a intrat peste prerogativele presedintelui. Relocarea ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim, de pilda, cand Guvernul a adoptat un Memorandum fara stiinta presedintelui.

Bun, dar unde e viciul? E si cazul recent, al votului dat de Romania pentru Kovesi, in Consiliul UE: Dancila a spus una, Iohannis alta, dar prin viu grai. Oficial, nu stim daca ajuns un mandat scris la ambasadorul roman.

Dar procedura, cine trebuia sa ii dea mandatul?

Nu MAE? Atunci ea a primit mandatul de la presedinte, prin viu grai.

Asta inseamna ca doamnul Iohannis nu si-a exercitat mandatul?

Avea presedintele un cuvant de spus in privinta propunerii de comisar european?

Nu gasim oameni competenti pentru functiile europene?

Ati fi acceptat-o pe Viorica Dancila premier?

Si ce-ati fi facut?

Are PSD sanse sa isi revina? E, in mandatul doamnei Dancila, la cel mai jos nivel.

Suntem intr-una dintre aceste situatii?

Spuneti-mi un om din PSD cu care ati putea lucra ca prim-ministru.

Cu cine veti vota in turul doi, daca nu va veti califica?

Il voi intreba, daca am prilejul.

De ce nu o invitati si pe doamna Dancila? Nu vreti o dezbatere cu ea?

Un fel de rau mai mic.

Viorica Dancila nu este un pericol?

Ea spune ca acum e autonoma.

Dan Barna e un adversar?

Sintetizati mesajul dumneavoastra, de ce le cereti romanilor sa va voteze?

Evident ca, pentru mine, candidatura lui Dan Barna deschide un bulevard.* Despre Traian Basescu si verdictul primei instante de colaborare cu Securitatea: Daca in 2004, cand l-am votat, sau in 2009 nu am avut obiectii, ar fi absolut nedemn de mine, acum, sa dau o copita de magar unui leu ranit. Nu ar fi demn si nu as mai putea scrie scrisorile acelea catre tatal meu.Pentru ca oferta e foarte slaba si pentru ca eu cred ca pot sa ofer o schimbare reala si cred ca sunt singurul care il poate infrange pe Iohannis in turul doi. Cei care s-au saturat de presedintele Iohannis ar trebui sa se gandeasca la o schimbare de generatie, pe care cred ca o reprezint eu.Eu cred ca in asa ceva nu pornesti cu procente in minte, ci pornesti cu convingeri, cu idei si cu proiecte. Procentele sunt importante, dar sunt secundare in raport cu ceea ce-ti stabilesti ca misiune.Sa castig. Rostul acestei canidaturi e sa ofer o alternativa la panarama pe care o vedem zi de zi, acum.Vreau sa va spun ceva, ca m-am cam saturat sa vorbesc despre altii. Cred, pur si simplu, ca presedintele Iohannis este responsabil in mare masura - nu doar el, dar e si el, in mare masura - de victoria zdrobitoare a PSD-ului in 2016. Practic, sunt cinci ani in care Romania a stat pe loc sau chiar a dat inapoi.Formula "pas cu pas" s-a dovedit o formidabila minciuna, la fel ca si "Romania lucrului bine facut", la fel ca si "Romania normala". Sunt niste gogosi care nu pot escamonta realitatea ultimilor cinci ani. Bilantul ultimilor cinci ani este absolut dezastruos.De aceea e nevoie de un nou inceput, de un nou presedinte si niciunul dintre ceilalti candidati nu il poate bate pe Iohannis in turul doi. Daca iese doamna Dancila in turul doi, va pierde cu 40%. Daca iese Dan Barna, va pierde si el, indiscutabil, in fata lui Klaus Iohannis. Eu am convingerea ca sunt singurul care il poate invinge pe Iohannis in turul doi.E adevarat, am un handicap de care sunt constient, sunt sustinut de un partid mai mic, numai ca in alegerile prezidentiale se aleg un om si un proiect. Eu mizez foarte mult pe discernamantul cetatenilor romani, pe inteligenta unei majoritati dintre romani, care inteleg ca in alegerile prezidentiale conteaza in primul rand ce ai tu de gand sa faci si mai putin cat de mare si cum e partidul care te sustine.Inseamna o concentrare pe problema educatiei, pentru ca eu am convingerea ca educatia este alpha si omega. Toate vin de la educatie si educatia este singurul remediu pentru problemele societatii romanesti.Luati cazul Caracal. Cum e posibil ca operatorul de la 112 sa fie atat de incapabil? Sau politistii, care au stat in fata casei? Sau procurorul? E vorba de incompetenta, adica de lipsa de formare, de educatie.Poate sa faca destul de mult. Poate sa dea o directie. Stim cu totii ca presedintele nu are putere executiva, insa presedintele are autoritate, presedintele se adreseaza natiunii prin mesaje, presedintele mediaza, poate crea consens in jurul unui proiect. Asta imi propun sa fac.Daca doamna Dancila nu intra in turul doi, ea nu va mai ramane la Palatul Victoriei. Se va produce o schimbare in PSD, nu mai poate continua doamna Dancila sa se agate de putere, cand este evident ca poporul roman, in marea lui majoritate, o dezavueaza cu totul, lucru de care ar fi trebuit sa isi dea seama dupa alegerile europarlamentare.Faptul ca dansa se agata de putere in felul in care o face ne duce la aceasta criza politica, ce risca sa dureze cateva luni.Buna intrebare, pentru ca e vorba pe de o parte de ambitul actorilor principali: Dragnea, Dancila, PSD si Iohannis, de cealalta parte, dar, pe de alta parte, e un viciu constitutional, intr-adevar. E nevoie de o schimbare radicala de regim politic.In directia unei mai mari coerente a Constitutiei. Daca presedintele numeste prim-ministrul, el trebuie sa fie capabil sa si demita Guvernul. Presedintele trebuie sa poata dizolva Parlamentul, sa organizeze alegeri anticipate.Nu, vorbim despre o Constitutie coerenta, pentru ca noi am copiat modelul francez, dar l-am copiat prost. Hai sa facem treburile ca lumea, sa nu inventam roata de fiecare data.Daca am copiat un anumit tip de Constitutie, nu are rost sa bagam strambe in respectiva Constitutie, pentru a o face inoperanta. Asta au facut Iorgovan si asa-zisii parinti ai Constitutiei din anii 1990: au luat un model, pe care l-au facut inoperant.Haideti sa mergem la original, sa intelegem care este logica originalulul, si anume Constitutia franceza, care, intre noi fie vorba, functioneaza foarte bune, si sa il punem in practica.Dar nu e asta totul, mai este si sistemul electoral care trebuie schimbat cu totul si, de asemenea, trebuie pus in opera referendumul din 2009, privind numarul de parlamentari. Mi se pare absolut esential.V-am spus in cateva fraze lucruri care sunt foarte radicale, privind o schimbare de regim politic, care nu se poate face decat printr-un consens foarte larg. Si repede, pentru ca nu putem sa continuam asa. S-a vazut, in repetate randuri, cat este de disfunctional sistemul politic pe care il avem.Tocmai de aceea e nevoie de o schimbare de regim politic, pentru ca in Constitutia noastra se vorbeste despre alegeri anticipate, dar, de fapt, ele sunt aproape imposibil de organizat.Aici intram deja intr-o discutie despre calitatea umana a parlamentarilor romani. Vorbim de logica institutiilor. Alegerile anticipate sunt un instrument extrem de important pentru a solutiona situatii de criza. Sunt instrumentul pentru a ajusta relatia dintre Parlament si popor.In momentul de fata, este evident pentru toata lumea ca intre Parlament, Guvern si popor exista o prapastie. Alegerile anticipate la asta servesc, sa recreeze reprezentativitatea Parlamentului, pentru ca prelungirea unei situatii de tipul asta poate deveni exploziva, atunci cand Parlamentul nu mai reprezinta poporul si conduce tara in mod abuziv, asa cum se intampla in momentul de fata si risca sa se intample pana in 2020.E optimist pentru Romania, pentru ca eu voi tine mai putine cursuri la Casa Paleologu.Nu stim ce rezultate vor fi la alegerile din 2020, insa faptul ca PMP e un partid mic e un argument in plus pentru a ma vota, pentru ca nu voi fi sef de partid. Nu fac parte din PMP, nu voi fi un sef de partid - stat sau un sef de stat - partid.PMP nu are cum sa acapareze statul, spre deosebire de PSD sau de PNL si, intr-o anumita masura, chiar de USR. Eu voi fi un presedinte care se situeaza clar deasupra partidelor. Daca castig alegerile sunt sustinut de mult mai multa lume decat de votantii PMP si asta inseamna ca am o datorie morala de a duce diferite curente politice impreuna, pentru a crea o majoritate stabila.E cu totul prematur, iar propunerile astea de tandem sunt neconstitutionale, sunt o maniera de a pacali electoratul. Nu e deloc in regula aceasta maniera de a proceda, s-a facut de mai multe ori lucrul acesta.Sigur, Dacian Ciolos e un om cu multa experienta, cu greutate, cu pondere, eu ma mir ca USR PLUS nu l-au sustinut mai degraba pe el pentru presedintie.M-as mai fi gandit. Daca era Dacian Ciolos, ma gandeam mai mult. Evident ca, pentru mine, candidatura lui Dan Barna deschide un bulevard, pentru ca nu are experienta relevanta.Da, am semnat pentru Dan Barna, e un gest de fairplay, m-as fi asteptat la reciprocitate, dar nu s-a intamplat.Sa ne intelegem, nu e vorba de concurenta pe acelasi electorat. Eu ma adresez unui spectru foarte larg de votanti, mult mai larg decat Dan Barna. Sunt, fara doar si poate, foarte multi votanti USR care se recunosc in ce spun eu, dar sunt si votanti liberali, votanti de sensibilitate mai conservatoare, fara indoiala, sunt si votanti PSD care, probabil, isi dau seama ca Viorica Dancila nu poate reprezenta Romania in afara tarii.Mizez pe o deschidere foarte larga, inclusiv acei votanti pe care domnul Iohannis ii considera fanatici religiosi.Mie nu-mi place termenul de elitist. Sau, fac o gluma pe tema asta si spun: "Oi fi eu elitist, dar ma tratez".Eu cred ca sunt destul de multi oameni in tara asta care inteleg ce spun eu. Eu nu am impresia ca vorbesc foarte complicat sau ca vorbesc chinezeste. A, ca nu am un limbaj marlanesc, e altceva, dar cred ca ma intelege multa lume.Cred ca nu legitimeaza nimeni pe nimeni. Cred, pur si simplu, ca Traian Basescu, in 2019, il voteaza pe Toader Paleologu, asa cum Toader Paleologu l-a votat pe Traian Basescu in 2009 si 2005. Nu e vorba de o legitimitate care sa se transfere de la unul la altul.Sper ca nu, pentru ca nu vad legatura intre cele doua. Nu vad legatura intre o candidatura a mea, in 2019, si lucruri care s-au intamplat acum 50 de ani.Eu nu sunt avocatul lui Basescu, nu cunosc dosarul, nu pot sa ma pronunt asupra continutului dosarului. Pot, insa, sa spun altceva si e deja mult mai important, pentru ca priveste viitorul.Este limpede, cred, pentru toata lumea, ca nu mai putem continua asa, cu file din dosare, care apar, dispar, dupa 20 de ani. E o mana de cercetatori care au acces la niste dosare, o institutie super-politizata - ma refer la CNSAS. Nu putem continua asa. Asta ne otraveste, de fapt, relatia cu trecutul.Trebuie sa se stie tot, ca sa spargem buboiul o data pentru totdeauna, ca devine insuportabil.Acelea care sunt. Ce este trebuie deschis si, repet, pus pe internet, ca sa fie accesibil, in conformitate cu toate prevederile legale. Eu pentru asta sunt si e un angajament pe care mi-l iau, pentru ca nu putem continua asa, cu aceasta distilarea de otravuri directionate, in functie de contextul politic.E o replica faimoasa in Cantareata cheala, a lui Eugene Ionescu:Cred ca nu ar mai fi fost el in pozitia de a lua asemenea initiative. Vreau sa va spun un lucru: daca a fost dat in gat acum ca informator, inseamna ca nu a fost ofiter, pentru ca ofiterii sunt in continuare protejati. Si am in minte cateva persoane foarte importante in statul roman, despre care eu cred ca au fost ofiteri de Securitate, si cred ca intelegeti si dumneavoatra la cine ma gandesc, dar nu voi da nume.Va spun drept: niciodata nu mi-am imaginat ca Traian Basescu a fost usa de biserica inainte de 1989. Niciodata! Nici in 2004, nici in 2009. Intrebarea care se pune e in registrul:Excelenta intrebare, pentru ca eu cred ca memoria trecutului trebuie sa fie prezenta in curricula scolara si, dupa parerea mea, nu este suficient prezenta, nu se intretine memoria a ceea ce a insemnat totalitarismul in aceasta tara si in Europa. Nu ma refer doar la comunism, ci ma refer si la fascism, nazism si alte forme de dictatura.Vreau sa mai spun ceva. Daca in 2004, cand l-am votat, sau in 2009 nu am avut obiectii, ar fi absolut nedemn de mine, acum, sa dau o copita de magar unui leu ranit. Nu ar fi demn si nu as mai putea scrie scrisorile acelea catre tatal meu.Si memoria detinutilor politici este foarte prezenta in mintea mea, pentru ca m-am format cu detinuti politici in casa. Modelele mele din copilarie si adolescenta sunt prietenii tatalui meu, pe care ii veneram in acea vreme.Sigur, regret ca exemplul dat de tatal meu nu a fost urmat. E foarte trist ca a ramas un caz singular, un om care a recunoscut ca, in inchisoare, a cedat presiunilor Securitatii. Ce minunat ar fi fost daca sute de alte persoane publice ar fi facut acelasi lucru.Si Mona Musca, careia nu ii retrag deloc respectul pe care l-am avut ani de zile. Pentru mine, Mona Musca ramane o personalitate politica remarcabila si imi pare rau ca a disparut din viata publica.Eu cred ca in anumite tari a avut loc, intr-o anumita masura. In Germania, ma gandesc la comisia Gauck.E foarte regretabil ca nu am avut asa ceva in tara asta si ca arhivele Securitatii sunt in continuare blocate si sunt gestionate dupa cum vrea SRI-ul, care da acces la anumite informatii, nu si la altele.Nu stiu daca se mai da o lupta intre factiuni, dar partea proasta e ca, dupa cum vedeti, comunismul inca isi proiecteaza umbra sinistra asupra noastra.Cine l-a perpetuat? Tata avea o expresie foarte buna, spunea: Pluralismul in Romania e o pluralitate de PCR-uri.Non-partinica, e adevarat. Nu sunt un om de partid. Eu cred ca alegerea PMP-ului a fost una buna, tocmai sa mearga cu cineva care nu este om de partid.Oamenii s-au cam saturat de vechea maniera de a face politica. Si nu doar in Romania, avem de-a face cu o delegitimare a clasei politice, a claselor politice cam peste tot in lume.Asa este, aveti dreptate. Pe de alta parte, pentru presedintie, nu poti alege pe cineva despre care nu stii mai nimic.E important ca presedintele sa fie un om despre care se stie ceva. Ca-ti place sau nu, ca il critici, e altceva. Dar eu nu sunt un om aparut din spuma marii, eu sunt un om care, de 30 de ani, sunt cumva prezent in spatiul public.Dimpotriva, eu cred ca daca as fi om de partid, as fi izolat. Ganditi-va la cata ostilitate a suscitat Traian Basescu, care avea planuri bune - ma refer la rapoartele Comisiilor prezidentiale. Din pacate, in foarte mica masura ele au putut deveni realitate, pentru ca Traian Basescu era o persoana polarizanta.Suscitand atata ostilitate, nu a putut sa puna in practica ce-si dorea sa faca.Referendumurile amandoua au fost, dupa cum bine stiti, tocmai niste aberatii ale sistemului nostru politic. De altminteri, trebuie sa terminam cu aceasta panarama de referendumuri pentru suspendarea presedintelui.Uitati-va in Constitutia franceza, el poate fi suspendat in cazuri foarte clar definite. Ce am facut noi in doua randuri este absolut lamentabil, indiferent daca-ti place sau nu persoana lui Traian Basescu. Poti sa il critic cat poftesti, dar sa ai de doua ori asemenea panarama si cafteala generala nu e bine pentru tara. Tin minte cand m-a intrebat prim-ministrul Danemarcei, care a fost ulterior secretar general NATO: "Ce se intampla la voi? Nimeni nu intelege". Trebuie sa ne dam seama ca aceste crize politice recurente ne fac de ras, ne decredibileaza complet. Vrem sa fim de rasul lumii intregi?Trebuie sa avem o Constitutie coerenta. Trebuie ca presedintele sa poata demite Guvernul, daca e cazul, sa poata dizolva Parlamentul si sa fie limitate situatiile in care el poate fi suspendat. Si fara asemenea jocuri politice, precum organizarea de referendumuri.Un exemplu de neseriozitate si de incompetenta in materie diplomatica. Este absolut consternant.Faptul ca doamna Dancila a dat indicatii doamnei Odobescu sa voteze impotriva lui Kovesi este absolut inadmisibil. Este incalificabil si spune multe despre doamna Dancila si Guvernul dansei.Insa releva aici si duplicitatea doamnei Odobescu, va trebui sa clarificam aceasta chestiune, sa clarificam daca doamna Odobescu ramane la post. Nu am inca o opinie ferma.In acest caz, presedintele.Mi-e foarte greu sa spun ce a primit doamna Odobescu. E clar ca, in primavara, nu a primit niciun fel de indicatii de la presedinte, presedintele nu i-a spus nimic in primavara si o cred pe doamna Odobescu cand spune asta.Presedintele Iohannis nu si-a exercitat atributiile in foarte multe, nici nu stiu daca le stie.Evident ca avea un cuvant de spus. Propunerea Rovanei Plumb este, iarasi, o bataie de joc.Din pacate, doamna Dancila vrea sa exporte modelul Dragnea la Bruxelles.Nu.As fi cerut alta nominalizare. Dar mai e un lucru: eu nu m-as fi aflat in situatia asta.Eu nu m-as fi gasit in situatia lui, pentru ca, repet, dezastrul din 2016 i se datoreaza in destul de mare masura. Nu doar lui, dar in mare masura: situatia din PNL, leadership-ul catastrofal al PNL in 2015 - 2016, ambiguitatile Guvernului Ciolos, pastrarea de secretari de stat PSD, toate lucrurile astea au o legatura cum marea subtilitate a presedintelui Iohannis.Eu cred ca Romania are nevoie de o stanga democratica, iar PSD, in momentul de fata, nu mai reprezinta stanga democratica. E un partid acaparat de o clica, clica Dragnea, Dancila, Carmen Dan si tot restul, si cred ca PSD are nevoie de un cartonas galben.Legea partidelor politice prevede situatii in care un partid poate fi dizolvat.Cred ca da, de aceea e bine ca PSD sa isi bage mintile in cap si dupa dezastrul din 10 noiembrie sa faca cele necesare in interior.E un deputat PSD cu care am avut o foarte buna relatie si am in continuare, si anume Dan Mircea Popescu, un om de stanga, cu care nu sunt de acord in multe privinte, dar cu care se poate dialoga si care are macar o consistenta intelectuala.De ce sunteti atat de pesimista? Pe Iohannis l-ati intrebat?Il veti prinde vreodata la interviu? In cinci ani, din cate stiu eu, a dat doar doua interviuri. De altminteri, vreau sa va spun ceva: toata lumea il roaga sa accepte o dezbatere. El sta precum Zeus in Olimp si nu se coboara printre muritori. Eu vreau sa fac o oferta, cred, de nerefuzat. Propun o dezbatere in germana. Chiar: Herr President, auf Deutsch. Wir konnen auf Deutsh debattieren, bitte schon.Ba da. Imi doresc dezbateri, dezbaterea e esenta democratiei. Cu Dan Barna, cu Mircea Diaconu, cu Viorica Dancila.Mai e o vorba frantuzeasca:Nu, paradigma eliminarii in turul doi e valabila oriunde. Sunt anumite persoane care, daca ajung in turul doi, trebuie eliminate in orice caz. Sunt cativa candidati in aceste alegeri care trebuie eliminate in turul doi in orice caz.Cred ca e bine sa ii intrebati si pe ceilalti, cu atat mai mult cu cat va spuneam si mai devreme, sunt singurul candidat care il poate infrange pe Iohannis in turul doi. Ceilalti pierd in mod garantat in fata lui Klaus Iohannis.E actualul presedinte si cred ca trebuie inlocuit.Viorica Dancila este un pericol public, pentru ca ocupa o functie pe care nu ar fi trebui sa o ocupe si pentru ca este marioneta unui infractor.E autonoma pentru ca spune ca a devenit autonoma dintr-o data. Practic, recunoaste subordonarea de dinainte. Dar eu cred ca e doar o aparenta, nu cred ca doamna Dancila e neconflictuala. Din contra, cred ca genereaza multa tensiune si multa dihonie in societatea romaneasca. Insa doamna Dancila va disparea in noiembrie 2019, ea este un pericol acum. Votul popular va sanctiona, fara indoiala, acesti ani de rusine.Eu nu am adversari, am concurenti. Cred ca domnul Barna nu are experienta relevanta si nu cunoaste anumite lucruri pe care trebuie sa le cunoasca un presedinte.Pentru a depasi aceasta perioada de dihonie, de discordie si nu in ultimul rand de degringolada si de rusine. Pentru a restaura respectul pentru romani si prestigiul Romaniei.