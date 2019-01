Stolojan: Nu exista limita de jos pentru o economie. Iar alianta PSD-ALDE mai are multe alte taxe care pot fi introduse Interviu

Spuneti-ne mai intai de ce au luat cei din PSD-ALDE toate aceste masuri atat de contestate de analisti si care au facut atat de mult rau? Sunt inconstienti, sunt incompetenti, sunt pur si simplu prosti?

Cum vedeti dvs situatia actuala? In ce stadiu ne aflam si cum s-a ajuns aici?

Ar mai fi si altceva care ar trebui sa ne ingrijoreze in acest moment?

Credeti ca am putea ajunge intr-o situatie si mai proasta decat cea de acum? Cat de jos?

Ati mentionat mai devreme cuvantul cheie "recesiune". Cat de mare este riscul sa ne confruntam cu ea?

Explicati-ne ce se intampla daca ministrul Teodorovici intra in rezerva din Trezorerie si incepe sa o consume.

Se discuta foarte intens in spatiul public despre faptul ca liderii PSD-ALDE, in frunte cu Liviu Dragnea, il "vaneaza" pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu, intentionand chiar sa puna mana pe functia lui ca sa dea drumul la "tiparnita de bani". Ce ar putea sa obtina daca PSD-ALDE si-ar pune omul lor la BNR? Ce-ar putea el sa faca?

Dar daca Florin Georgescu (prim-viceguvernator al BNR si fost ministru de Finante in guvernele PSD) ar fi numit in locul lui Mugur Isarescu, cum credeti ca ar actiona? Ar raspunde la comenzile cuplului Dragnea-Valcov?

Care ar fi, in opinia dvs, solutiile corecte pentru problemele actuale cu care se confrunta economia? Am inteles ce nu e bine sa se faca, dar ce ar trebui sa se faca?

Dar la scara mai mare? Pensiile nu le mai putem taia, dar ce s-ar putea reduce ca sa aiba un impact major pozitiv asupra bugetului de stat, sa putem acoperi cheltuielile care nu pot fi nici sustinute, dar nici taiate?

Si de ce nu ducem aceasta licitatie la capat?

Credeti ca va deconta politic cineva tot ce s-a intamplat in acesti ani de guvernare PSD-ALDE?

Mai mult, "alianta PSD-ALDE are in continuare la dispozitie mijloace sa inaspreasca fiscalitatea si, pana la urma, sa blocheze pur si simplu cresterea economica din Romania", spune, fost premier si ministru de Finante, intr-un interviu acordatpe tema situatiei actuale din economie.Iata doar cateva dintre titlurile alarmante ale ultimelor zile: "Cum a obtinut Guvernul din pix deficitul de 2,88% prin improvizatii si abrogarea juridica a raspunderii" "Gabriel Biris: Nu mai sunt bani de pensii si salarii. Guvernul a calcat totul in picioare, duce un razboi impotriva Romaniei" sau "Scumpirile anuleaza in totalitate cresterea salariilor" "Pentru omul de rand lucrurile sunt mai greu de deslusit, desi, pana la urma, el este cel care simte in buzunare efectele acestor masuri (...) Dar tara nu piere. Am avut si situatii mult mai grele, in timpul lui Ceausescu, de exemplu, cand stateam in frig, nu gaseam mancare... E incredibil cat de jos poate ajunge o tara, dar nu exista limita (...) Avem un exemplu in fata ochilor: Venezuela", spune Theodor Stolojan in interviul acordat Ziare.com.Dupa parerea mea, cei din alianta PSD-ALDE doresc sa isi permanentizeze baza de putere, electoratul lor captiv (foarte multi pensionari, foarte multi salariati din sectorul bugetar), crescand salariile si pensiile fara sa tina cont de consecinte.Si nu sunt prosti deloc. De fapt,. Or, aceasta este situatia la noi.Uitati-va, de exemplu, la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care nu putem spune ca nu cunoaste drept constitutional, dar s-a pus in slujba unor infractori, unii condamnati deja, care ii cer sa faca anumite lucruri, iar el, ca ministru al Justitiei, ar putea sa isi dea demisia daca ar avea caracter, dar nu o face. Tudorel Toader este un intelectual pus in slujba raului. Sa nu uitam ca au existat si alti intelectuali care au devenit criminali de razboi.Alianta PSD-ALDE a declansat mariri de cheltuieli bugetare care nu erau acoperite financiar cu resurse suficiente in bugetul tarii (atentie, discutam nu doar pentru 2018, ci pana in 2022, cand au prevazut ultima etapa de crestere!), si toata lumea se intreba anul trecut cum va iesi la socoteala bugetul. Stim ca avem unele restrictii in calitate de membru al UE vizavi de gestiunea finantelor publice (respectiv incadrarea intr-un deficit de pana la 3% din PIB) si ca, aderand la acel Pact Fiscal in cadrul UE, ne-am luat si angajamentul pentru anumite tinte cu privire la un un buget structural.Deci problema pe care o are alianta PSD-ALDE acum este urmatoarea: a declansat o majorare de cheltuieli care sunt(cu cresterea salariilor, a pensiilor) si care(cei care le-au redus au platit scump, amintiti-va ce a patit PDL la vremea respectiva si decizia CCR conform careia pensiile nu pot fi reduse, iar eu cred ca niciun partid politic nu va mai indrazni sa taie salariile bugetarilor), creand astfel riscul ca, in cazul intrarii in recesiune, aceste cheltuieliAnul trecut, la toate intrebarile puse, PSD-ALDE raspundea: "Nu va fie teama, avem noi resurse". Dar la sfarsitul anului am vazut despre ce era vorba, de fapt - aveau in minte introducerea prin ordonanta de urgenta a unor impozite suplimentare exact in domeniile unde noi spunem ca Romania ar trebui sa performeze,, putand duce chiar pana la stagnarea acesteia.Au introdus- cu alte cuvinte descurajam toti investitorii in domeniul energetic, exact acolo unde noi spunem ca Romania are un avantaj competitiv datorita resurselor, oamenilor, investitiilor, prospectiunilor care se fac in Marea Neagra.De asemenea, au mai pus un, care au rol decisiv exact in ceea ce intampla astazi - digitalizarea economiilor, acea a patra revolutie industriala despre care tot discutam si care nu poate fi facuta fara retele moderne de comunicatii. Adica au atins tot un sector in care dorim sa atragem investitii si fara de care Romania nu se poate dezvolta.Si, sigur,. Nu stiu cati au sesizat declaratia presedintelui bancii austriece Erste, care este proprietara principalei banci romanesti (BCR), care a spus: "Noi ne vom descurca, greu va fi pentru cei care nu au parteneri externi".Daca ar fi sa "traduc" aceasta declaratie, as spune ca dansii vor gasi mijloace sa mute profitul din Romania in alte parti, spre deosebire de alte banci, care nu au parteneriate externe. Iar anumite banci, daca vor trebui sa plateasca aceasta taxa, o vor plati din capital, deci discutam si despredin Romania. Desigur, si activitatea de creditare va fi franata.Iata, deci, cum doreste PSD-ALDE sa acopere acele cresteri foarte mari de salarii si pensii care nu erau corelate cu capacitatea Romaniei de a genera venituri!Bineinteles ca economia a reactionat: Prin acelepe care le-am vazut, prindin Romania. Acest efect, combinat cu cresterile de preturi, genereaza automat, care am vazut ca se intampla deja. Cresterea preturilor la noi a fost mai mare decat in tarile din zona euro! Iar eu spun ca deprecierea leului era previzibila.Alianta PSD-ALDE considera, insa, ca nu e sprijinita in economie de BNR, care are ca atributie stabilitatea preturilor si cea financiare. Este un punct de vedere care nu se sustine, insa asa ne explicam reorientarea aliantei PSD-ALDE, care, desi aceste fenomene nu sunt decat consecinta directa a politicilor economice, fiscale, bugetare promovate de actuala guvernare.Sigur, pentru omul de rand lucrurile sunt mai greu de deslusit, desi, pana la urma, el este cel care simte in buzunare efectele acestor masuri.Noua, romanilor, ne place sa spunem ca tara noastra are un potential deosebit, resurse naturale si umane, ca ne putem dezvolta, ne asteptam la un standard de viata ridicat, la investitori etc. Realitatea, insa, a inceput sa ne zdruncine foarte mult.Realitatea este ca, deci din acest punct de vedere nu mai este atractiva.In al doilea rand, masurile luate de alianta PSD-ALDE in domeniul fiscal nu fac decat sa creeze o incertitudine incredibila, iar. O declaratie precum cea a ministrului Teodorovici, care a spus ca nu au pus in dezbatere publica ordonanta de urgenta de la sfarsitul anului pentru ca se temeau ca reactia mediului de afaceri o va bloca, arata clar ce inteleg acesti oameni din. Un mesaj mai prost nici nu se putea!Intr-o tara democratica, prezentarea publica a unei masuri economice de o asemenea anvergura si cu un asemenea impact inainte de a fi luata se face tocmai pentru ca toti actorii economici sa isi spuna punctele de vedere, sa se evalueze impactul, sa se ia decizia in cunostinta de cauza.Sa va mai spun ceva. Eu i-am amintit doamnei Dancila, cand a venit la Bruxelles ca sa prezinte in fata PE prioritatile Guvernului Romaniei, ca si-a luat angajamentul ca pana la sfarsitul anului trecut va publica, iar dansa mi-a zis: "E facut, e public!". Daca cineva gaseste acest plan pe undeva pe Internet sa imi spuna si mie, eu am cautat si mi-am rugat si colegii - nu exista nicaieri. De ce nu il publica? Pentru ca un asemenea plan de actiune cere. Nu poti sa treci la euro fara o astfel de disciplina, iar ei nu se pot angaja ca vor respecta aceasta disciplina.Si uitati-va:, are deja agreat un parcurs cu Comisia Europeana in legatura cu adoptarea euro. Si daca va face asta inainte de Romania, va avea un avantaj competitiv fata de noi in domeniul turismului, de exemplu, mai mare decat cel pe care il are in prezent.Eu nu vad niciun dezastru ca va veni, niciun colaps. Am spus-o intotdeauna: Nu exista limita de jos pentru o economie. Iar alianta PSD-ALDE mai are multe alte taxe care pot fi introduse. Ati vazut recent ca un economist socialist foarte bun, dl Florin Georgescu, propune reintoarcerea la impozitul progresiv pe venituri si pe patrimoniul fiecarei familii, fiecarui individ.Deci alianta PSD-ALDE are in continuare la dispozitie mijloace sa inaspreasca fiscalitatea si, pana la urma, sa blocheze pur si simplu cresterea economica din Romania. Dar tara nu piere. Am avut si situatii mult mai grele, in timpul lui Ceausescu, de exemplu, cand stateam in frig, nu gaseam mancare... E incredibil cat de jos poate ajunge o tara, dar nu exista limita.Deocamdata nu exista, dar exista, cum ar fi China. Chiar si SUA prognozeaza asta. Nu mai vorbesc de riscurile pe care le prezinta negocierea dintre SUA si China vizavi de schimburile comerciale.Ce inseamna pentru Romania aceasta incetinire economica? Inseamna ca UE, Germania, Franta sau alte tari care exporta foarte mult in Asia isi vor reduce capacitatile de productie, iar economia romaneasca este la ora actuala foarte strans legata de economia UE, deci ne putem astepta, intr-un an-doi, sa avem anumite influente, in sensul reducerii cresterii economice si la noi (ceea ce se si intampla deja).Iar daca ne gandim ca expansiunea economica dureaza de peste zece ani (dupa criza din 2008-2009), e timpul sa ne gandim ca. Desi e greu sa prevedem cand anume se va intampla, totusi, stim sigur ca se va intampla. Si, atunci, Romania trebuie sa fie pregatita.Or, dl Teodorovici a declarat zilele astea ca nu se mai poate imprumuta de la banci, pentru ca cer o dobanda prea mare, asa ca ne anunta ca. Iar aceasta declaratie creste si ea gradul de ingrijorare al investitorilor (si Ministerul de Finante nu se imprumuta doar pentru a finanta deficitul pe 2019, ci si pentru a refinanta datoria publica acumulata pana in prezent!).Daca se consuma banii din Trezorerie si situatia economica a Romaniei produce in continuare aceeasi ingrijorare pe care o produce in prezent (nu mai vorbesc despre tot zgomotul de fond pe justitie, atacul la statul de drept, care toate suntpe orice ecran al pietelor financiare internationale), atunci Romania se va imprumuta tot mai greu si la costuri tot mai mari. Si poate exista un moment in care piata financiara sa fie foarte reticenta la asta, desi Romania e stat membru al UE.In aceste conditii, o descrestere a veniturilor bugetului, cand ai cheltuieli pe care nu le poti reduce, ne va arunca inIn plus, exista riscul ca, adica trecuta de agentiile de rating intr-o categorie inferioara de incredere si marita de risc, adica totul ne va costa mult mai mult.Iar consecintele vor fi: cresterea preturilor, deprecierea leului, plati mari de dobanzi la datoria publica etc. Deci tot cetatenii vor suferi.Si sa nu uitam caAr fi foarte rau ca, daca isi vor "pune omul lor", cum spuneti dvs, el sa inceapa sa tipareasca bani.Ce s-ar intampla? O inflatie necontrolata. Si avem un exemplu in fata ochilor: Venezuela. Daca oamenii din Venezuela ne-ar fi intrebat mai intai pe noi, romanii, ce se intampla daca fac ceea ce guvernele socialiste de acolo au facut intre timp, noi le puteam spune:. Asta se intampla acum in Venezuela: oamenii stau la coada pentru un sapun, pentru un pachet de unt... Asta patesti cu o inflatie care depaseste limitele considerate normale (noi spunem ca o inflatie de pana in 2% e normala, stimuleaza cresterea economica).Florin Georgescu este un om integru si ar mentine situatia sub control. In niciun caz nu ar ceda in fata dorintelor lui Dragnea, Valcov sau Dancila.In primul rand,. Adica nu o cu o crestere supraestimata, nu cu venituri supraestimate...Apoi,- fel de fel de agentii si institutii care nu isi au rostul. Va dau doar un exemplu: de ce trebuie sa subventionam acea academie de neispraviti care bruiaza Academia Romana, asa-zisa Academie a Oamenilor de Stiinta, din care fac parte si Ecaterina Andronescu, si altii, toti fiind platiti cu salariul mediu pe economie pana la sfarsitul vietii lor? De ce trebuie sa intretinem din banii oamenilor, din impozite si taxe, o asemenea ciuperca parazita?!Impactul major vine din. Trebuie pusa ordine in comertul cu cereale, de exemplu, dar si in alte domenii in care exista o uriasa evaziune.Avem calcule facute de Comisia Europeana care arata ca. Unde se practica aceasta evaziune? In comertul cu cereale, cu produse alimentare, cu produse chimicale etc. Lucrurile sunt cunoscute, dar, din pacate,, a oamenilor de afaceri care sunt legati de ei si asa mai departe.Cum va explicati, de exemplu, ca noi, o licitatie care ar trebui sa fie foarte clara, pentru ca aici nu discutam despre autostrazi cu probleme litigioase si proprietari care nu sunt de acord etc. Aici e vorba despre o licitatie clara - trebuie sa alegem un constructor de corvete.Pentru ca nu suntem in stare sa facem o licitatie curata in Romania. Sunt diferite interese, de tot felul, dar in primul rand interese legate de spaga. Banuiesc ca si aici se doreste, dupa metoda bine intretinuta in timp, ca un procent din valoarea contractului (care inseamna peste 1 miliard de euro!) sa se intoarca la cineva, altfel eu nu imi explic.Si pentru ca m-ati intrebat daca e vorba despre incompetenta sau nu, vreau sa va spun ca PSD si ALDE au unii economisti foarte buni, de exemplu chiar Florin Georgescu, care a scris recent o carte foarte importanta in care recomanda niste masuri socialiste. Eu nu sunt de acord cu el si cu masurile propuse de el, dar daca alianta ar fi tinut seama de propunerile lui Florin Georgescu, absolut toata lumea din Romania si in special pietele internationale ar fi inteles ce se intampla in Romania. "Da, domnule,". Toti ar fi inteles despre ce este vorba.Dar ei au venit si in loc sa ia o masura clara de tip socialist (cu care eu nu sunt de acord, repet) introduc impozite pe care nimeni nu le intelege. Am ajuns sa importam 2.000 de MW?! Asta e o rusine pentru Romania.Iar. Ce inseamna deprecierea cursului? O metoda netransparenta. Cine e lovit cel mai tare? Cel care consuma medicamente (pentru ca vin la preturi de import), cel care consuma alimente care vin la preturi de import si asa mai departe. Ca si inflatia, deprecierea leului izbeste in mod tacut, transparent, nediferentiat.Si pana la urma tot cei care au mijloace economice mai reduse sunt loviti mai tare de deprecierea cursului si de inflatie decat cei care sunt in partea de sus a clasamentului veniturilor.Practica in Romania stiti cum e: Avem alegeri, dupa care fiecare o ia de la capat.