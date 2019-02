Brexit: Theresa May merge miercuri la Bruxelles, pentru noi discutii cu Juncker

Ziare.

Anuntul intervine in timp ce negociatorii britanici si ai UE s-au intalnit pentru a discuta modalitatile de a evita un "divort" fara niciun acord, anunta DPA si France Presse.Negociatorii UE "nu vor redeschide acordul de retragere", a precizat purtatorul de cuvant, referindu-se la acordul de divort ce ramane impopular printre parlamentarii britanici."Mai multe discutii vor avea loc in aceasta saptamana, pentru a vedea daca se poate gasi o cale ce ar obtine cel mai larg sprijin posibil in Parlamentul britanic si sa respecte liniile directoare convenite" de statele membre ale UE, a adaugat el.Reuniunea este stabilita pentru miercuri la ora 18:30 (19:30 - ora Romaniei) la sediul Comisiei, la Bruxelles.Aceasta reuniune a fost pregatita de o intalnire luni intre negociatorul-sef al UE Michel Barnier si omologul sau britanic Stephen Barclay.Barnier "a reiterat ca cei 27 nu vor redeschide tratatul de retragere" pe care el l-a negociat cu dna May, dar care a fost respins de Parlamentul britanic in ianuarie , a subliniat, in fata presei, purtatorul de cuvant al Comisiei, Margaritis Schinas.Europenii "nu pot accepta sa acorde o limita de timp pentru 'plasa de siguranta' (clauza de 'backstop' - n.red.) si nici clauza de iesire unilaterala" din acest dispozitiv ce a fost inclus in acordul de divort, a mai spus Schinas.Aceasta dispozitie de ultima instanta, numita "backstop" in limba engleza, prevede mentinerea Regatului Unit intr-o uniune vamala cu UE, daca nu exista o modalitate mai buna de a evita revenirea la o frontiera fizica intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, aminteste AFP.In Regatul Unit, sustinatorii unei rupturi clare de UE se tem ca aceasta masura este o "capcana" ce ar mentine Marea Britanie "ancorata" pe o perioada nedeterminata in UE in ciuda divortului.Pentru a-i linisti, dna May s-a angajat sa caute "aranjamente alternative" cu UE.