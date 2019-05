Brexitul a fost prea mult pentru ea! Theresa May va demisiona, dar cine e in carti pentru a o inlocui?

Ziare.

Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de Externe Boris Johnson, care este vazut ca favorit, actualul ministru de Externe, Jeremy Hunt, secretarul pentru Dezvoltare Internationala Rory Stewart si fostul ministru al Muncii si Pensiilor Esther McVey. May a anuntat vineri ca va demisiona din functia de lider al conservatorilor pe 7 iunie dupa ce a admis infrangerea in incercarea de a face Parlamentul sa adopte un acord de "divort", la care ea a ajuns cu Uniunea Europeana."In 2016 i-am pus pe oameni sa aleaga, iar in ciuda predictiilor britanicii au votat pentru iesirea UK din Uniunea Europeana. Sunt la fel de sigura astazi, ca acum 3 ani, ca daca ii pui pe oameni sa aleaga, ai datoria de a implementa ceea ce decid. Am facut tot ce am putut pentru a respecta acest lucru.... Am facut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari sa sustina acordul pentru Brexit. Din pacate, nu am reusit.Am incercat de trei ori. Cred ca am luat decizia corecta sa insist si cand sansele de succes erau scazute. Dar acum imi este clar ca este in interesul tarii sa avem un nou premier care sa preia aceste eforturi.Asa ca anunt astazi ca voi demisiona ca lider al Partidului Conservator si Unionist vineri, 7 iunie, pentru ca un succesor sa poata fi ales (...) procesul de alegere a unui nou lider ar trebui sa inceapa saptamana viitoare", a transmis May.