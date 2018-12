Brexitul merge inainte. Theresa May a primit votul de incredere, dupa ce a promis ca demisioneaza inainte de alegerile din 2022

Ziare.

Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din functiile de lider al Partidului Conservator si de prim-ministru inainte de urmatorul scrutin parlamentar, programat in anul 2022.Ca sa ramana la conducerea Partidului Conservator si a guvernului, May a avut nevoie de o majoritate simpla - de 158 din cele 315 voturi ale deputatilor conservatori. Ea a primit 200 de voturi, potrivit BBC Acordul privind Brexitul a starnit nemultumiri pe toate fronturile. Theresa May se confrunta atat cu parlamentarii care considera ca ea a facut prea multe concesii Uniunii Europene (in special prin acceptarea mecanismului de "backstop" pentru Irlanda de Nord), cat si cu cei care se opun iesirii Regatului Unit din UE.Rezultatul votului risca sa amplifice clivajul in Partidul Conservator, in contextul Acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in martie 2019. Acordul pe tema Brexit risca sa fie respins de Camera Comunelor, iar, in cazul in care ar fi aprobat, Guvernul conservator risca sa piarda majoritatea parlamentara din cauza eventualei retrageri a sustinerii de catre formatiunea nord-irlandeza Partidul Democrat Unionist (DUP) . Situatia ar putea conduce la alegeri anticipate, la amanarea iesirii Marii Britanii din UE, la un nou referendum si chiar la anularea deciziei privind Brexit, potivit Mediafax.Uniunea Europeana a semnalat ca nu va accepta renegocierea Acordul semnat cu Marea Britanie pe tema Brexit. Theresa May vrea renegocierea situatiei frontierei nord-irlandeze. Acordul pe tema Brexit prevede un statut special pentru provincia britanica Irlanda de Nord, in scopul evitarii introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene.Prevederea este contestata de numerosi parlamentari britanici. Garantiile acordate Irlandei de Nord risca sa blocheze Marea Britanie in "serii de negocieri repetate" in urmatorii ani, se arata in raportul guvernamental de evaluare juridica.Theresa May a amanat deja votul parlamentar pe tema Acordului Brexit, de teama unui esec.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici.Cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana. Premierul Theresa May a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina aprobarea acordului.